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Варшавский свободный оркестр выступит с программой «Музыкальная лаборатория»

  • 7.12.2023, 17:29
Варшавский свободный оркестр выступит с программой «Музыкальная лаборатория»

Уже 8 декбаря.

8 декабря в Музее вольной Беларуси состоится концерт Варшавского свободного оркестра, куда входят профессиональные музыканты, вынужденно уехавшие из Беларуси. Концерт называется «Музыкальная лаборатория».

«Музыкальная лаборатория» — это демонстрация результатов творческого поиска талантливых белорусов и создания ими новых музыкальных произведений. Это встреча, где белорусские композиторы и музыканты поделятся с вами своими идеями и вдохновением.

Проект был профинансирован городом Варшава и Старомейским Домом Культуры.

Вход свободный.

Дата: 8 декабря

Время: 19:00.

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