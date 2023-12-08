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В Керчи вспыхнул масштабный пожар на газопроводе

  • 8.12.2023, 9:44
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В Керчи вспыхнул масштабный пожар на газопроводе

Оккупанты скрывают причину.

В городе Керчь в оккупированном российскими войсками украинском Крыму произошел пожар на газопроводе. Из-за ЧП около 30 тысяч жителей остались без голубого топлива.

Инцидент случился в ночь на 8 декабря в районе улицы Генерала Петрова. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

Очевидцы сняли видео с места происшествия и рассказали, что горел газ, который вырывался из трубы. О причинах возгорания информации (по состоянию на 9:00 пятницы) не было.

К месту пожара приезжали представители так называемой власти – «заместитель главы администрации города» Олег Шевченко и «руководители керченских филиалов» энергетических организаций захваченного Крыма.

Утром пожарные потушили огонь. Российское пропагандистское агентство написало, что «частично повреждена линия энергопередачи». От газоснабжения отключены около 30 тысяч жителей.

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