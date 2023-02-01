США впервые передадут Украине ракеты дальностью 150 км для ударов по Крыму 1.02.2023, 8:14

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фото: saab

Боеприпасы войдут в новый пакет помощи на $2,2 миллиарда.

США собираются поставить Украине высокоточные планирующие ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) дальностью 150 км, пишет Reuters со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. Боеприпасы войдут в новый пакет помощи на $2,2 млрд.

GLSDB разработаны американской корпорацией Boeing совместно со шведской группой SAAB. Эти самонаводящиеся ракеты можно запускать из реактивных систем залпового огня HIMARS, в том числе для поражения движущихся целей. GLSDB управляются с помощью инерционной системы и GPS, могут устранять электронные помехи, использоваться в любую погоду и применяться против бронированных машин. По некоторым данным, Boeing предложил Пентагону передать эти боеприпасы Киеву в конце ноября.

До сих пор максимальная дальность поставляемых Украине ракет не превышала 80 км. GLSDB позволят ВСУ наносить удары по Крыму — с линии фронта на берегах Днепра. Например, расстояние от Херсона до Евпатории составляет 170 км, а от Новой Каховки до Джанкоя — важного железнодорожного узла — 150 км.

По данным агентства, о новом пакете военной помощи будет объявлено уже на этой неделе. Помимо GLSDB, он будет включать оборудование для ЗРК Patriot, высокоточные управляемые боеприпасы и дополнительные ПТРК Javelin.

Киев настаивал на передаче и ракет ATACMS дальностью 300 км, которые можно запускать из тех же установок HIMARS, однако США до сих пор отказываются удовлетворить этот запрос, опасаясь эскалации. При этом не все в Вашингтоне разделяют это мнение. Недавно конгрессмен Майкл Маккол обвинил президента Джо Байдена в трусости за отказ передавать Киеву ATACMS. По мнению Маккола, «ошибочный страх эскалации» только продлевает войну. Он также обратил внимание, что украинцы просят дальнобойные ракеты для «освобождения собственной суверенной территории».

Неделю назад о возможности поставок ВСУ ракет, способных достичь объектов на территории России, заявили власти Великобритании. Там отметили, что такие снаряды позволят противостоять регулярным обстрелам гражданской инфраструктуры Украины — с их помощью можно будет уничтожать комплексы, которые выполняют запуск.

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