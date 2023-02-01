«США не обращают внимания на кремлевские «красные линии» 1 1.02.2023, 12:37

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Олег Белоколос

Украинский дипломат прокомментировал передачу американских ракет, которые достают до Крыма.

США собираются поставить Украине высокоточные планирующие ракеты дальностью 150 км. До этого Вашингтон согласился предоставить Украине танки Abrams и БМП Bradley. Почему Белый дом пошел на этот шаг?

На эту тему сайт Charter97.org поговорил с экспертом по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом.

— Так называемые «красные линии» рисуют в основном в Москве. Каждый раз накануне какой-то объявленной поставки они говорят о том, что это будет какая-то очередная черта. Сначала это было с HIMARS, сейчас — тяжелые танки, причем не только от Соединенных Штатов. Но это только размышления Москвы на эту тему.

Я думаю, в Вашингтоне не обращают особого внимания на кремлевские «красные линии», а системно увеличивают боевую мощь украинской армии.

— Эти ракеты могут доставать до Крыма. Можно ли говорить, что США будут поддерживать Украину в стремлении освободить полуостров?

— Дело в том, что позиция Соединенных Штатов в плане территориальной целостности Украины, включая Крымский полуостров, остается неизменной с 2014-го года. Там сомнений нет, Крым — это территория Украины. Поэтому отличий от временно оккупированных областей на юге или востоке Украины, ни в Киеве, ни в Вашингтоне не видят.

Наш президент неоднократно говорил, что мы должны выйти на международно признанные границы 1991-го года, которые признавали и Соединенные Штаты и почти все мировое сообщество, даже те, которые сейчас молчат по поводу Крыма.

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