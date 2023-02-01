Роман Цимбалюк: В Европе у Беларуси будет хорошая компания 1.02.2023, 18:47

Роман Цимбалюк

После Лукашенко у нашей страны будет два варианта.

Украинский журналист Роман Цимбалюк прокомментировал для проекта «Лампа» перспективу белорусско-украинских отношений:

— Я надеюсь, что Беларусь не станет частью России. Мы за Беларусь как независимое государство.

Главная проблема в том, что украинцы в своей массе ничего не знают о белорусах, а белорусы — об украинцах. То есть мы вроде и соседи, и языки — и белорусский, и украинский — прекрасно понимаем, но вот этого понимания нет. И друг друга мы едва ли чувствуем.

Лукашенко украинцы любили по незнанию. О нем, о прекрасном белорусском обществе и жизни, справедливости, ровных дорогах, вкусном компоте ходили легенды. То, что он сделал, забыть, конечно, невозможно. Такие вещи не забываются.

Но, давайте зафиксируем, народы не стали врагами. Если говорить о России, русских, российском народе, то это наши враги, они хотят нашей смерти, а мы — их. В случае с белорусами этого нет.

Что будет после войны? Восстановится торговля, мы же соседи. Останутся холодные отношения между нами, но на самом деле этого достаточно.

Зачем нам эти разговоры про какое-то там братство. Жить рядом и не стрелять друг в друга — это уже большой успех.

Все-таки я не вижу Беларусь частью России. Мне больше нравятся слова одного белорусского журналиста, который работал в Москве вместе со мной, о том, что, возможно, Беларусь вступит в Европейский союз раньше, чем Украина.

После Лукашенко у вас будет два варианта — страна или исчезнет, будет поглощена, или пойдет по пути европейской евроатлантической интеграции, где сможет сохранить независимость.

И здесь, в Европе, у вас будет хорошая компания — страны Балтии, мы, Польша. Здесь существует определенная система взаимодействия друг с другом, страны, как минимум, уважают друг друга и границы.

Потому что Александр Григорьевич говорит: вот, на нас хотят напасть, там, НАТО. Но все понимают, что реальная угроза Беларуси как государству исходит исключительно от Москвы. Это ни у кого, и в Минске в том числе, не вызывает сомнений.

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