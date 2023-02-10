В аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть беременных россиянок 16 10.02.2023, 19:36

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Им грозит депортация из Аргентины.

Миграционная служба Аргентины не разрешила въезд в страну шестерым беременным россиянкам. Все они находятся в нейтральной зоне международного аэропорта Буэнос-Айреса Эсейса и могут быть депортированы. Об этом «Настоящему времени» рассказала адвокат одной из женщин Лилиана Борисюк.

Первая задержанная прилетела в Буэнос-Айрес авиакомпанией KLM в прошлый вторник, еще две – днем позже рейсом Ethiopian Airlines. Россиянки находятся на поздних сроках беременности – больше 30 недель – и путешествовали без сопровождения. Миграционная служба Аргентины, по словам Борисюк, не разрешила женщинам въехать в страну по разным причинам.

В одном случае сомнения вызвала подлинность обратного билета. В другом – миграционная служба сомневается, что истинная цель визита, как беременная россиянка сообщила пограничникам, – туризм. Третью женщину вообще подозревают в том, что она якобы планировала продать своего ребенка после рождения в Аргентине.

Утром 10 февраля к трем задержанным ранее в нейтральную зону аэропорта отправили еще троих россиянок, которые прибыли в Буэнос-Айрес накануне вечером рейсом Turkish Airlines. Женщин в нейтральной зоне аэропорта смог посетить российский консул. Первые сутки были большие проблемы с питанием.

Сейчас, по словам адвоката Лилианы Борисюк, как минимум первые три задержанные получают еду от авиакомпаний, которыми они прилетели. Решение о депортации в Аргентине принимает миграционная служба, но оно может быть оспорено в суде, что сейчас и пытается сделать Борисюк для своей клиентки.

Сотни, а может быть, и тысячи (официальной информации об этом нет) беременных россиянок стали приезжать в Буэнос-Айрес после начала войны в Украине. Между Аргентиной и РФ действует безвизовый режим. Ребенок, родившийся в Аргентине, автоматически получает гражданство.

Его родители имеют право на ПМЖ и сразу после его получения могут подавать документы на гражданство. Рожают россиянки в Аргентине как в платных, так и в бесплатных больницах, где, по закону, оказывают медицинскую помощь всем, включая иностранцев.

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