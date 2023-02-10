Топ-5 захватывающих детективов с высоким рейтингом 10.02.2023, 20:27

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При просмотре этих фильмов придется разгадывать головоломки.

Среди киноманов есть те, кто любит смотреть детективы. Эти фильмы позволяют не только почувствовать себя сыщиком, но и знатно поломать голову. «Униан» предлагаем посмотреть 5 лучших детективов с высоким рейтингом.

«Окно во двор»

Молодой мужчина жил обычной жизнью, занимался фотографией. Однако все изменилось после того, как он сломал ногу. С тех пор он оказался закрытым в четырех стенах собственного дома. Единственное развлечение - наблюдать за соседями из дома напротив. И чем чаще он смотрит в их окна, тем больше у него появляется подозрений, что там произошло убийство.

«Девушка с татуировкой дракона»

Промышленник Хенрик Вангер нанимает журналиста-расследователя Микаэля, чтобы тот занялся расследованием пропажи его племянницы. Он уверен, что девушка погибла, а виноват в этом кто-то из членов семьи. У него ушло 40 лет на восстановление происшествий того дня, но результаты тщетны. Микаэлю тоже не сразу удается разгадать загадку пропажи девушки, поэтому он подключает к делу хакера Лисбет. Вместе они приходят к неожиданному выводу.

«Все деньги мира»

В центре сюжета оказался самый богатый человек в мире - нефтяной магнат Джон Пол Гетти. В 1973 году его внука Пола Гетти III похищают неизвестные и требуют за него выкуп в размере 17 миллионов долларов. Джон Пол отказался платить похитителям. Поэтому вскоре он получил отрезанное ухо своего внука.

«Таинственная река»

Шон, Дейв и Джимми в детстве были друзьями. Однако один из них стал жертвой преступника. Проходит много лет, и они снова встречаются. Теперь трагедия произошла в семье второго друга - убита его дочь. Бывшие друзья начинают расследования, и подозрения падают на их третьего друга.

«Лора»

Однажды успешная предпринимательница Лора Хант оказалась под прицелом. Неизвестный мужчина выстрелил ей прямо в лицо на пороге ее дома. За дело берется лейтенант полиции Макферсон. Он подозревает, что в смерти Лоры могут быть виноваты двое близких ее мужчин. Однако он и сам проникается симпатией к покойной и решается зайти в ее квартиру, где для него откроется много тайн.

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