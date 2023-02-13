Ученые: Какаду могут сравниться по интеллекту с шимпанзе 13.02.2023, 9:57

Эти птицы не только используют орудия для добычи еды, но и рассматривают их как набор.

Ученые из Университета ветеринарной медицины Вены выяснили, что какаду понимают, что для добычи еды им могут понадобиться разные инструменты и рассматривают их как набор. О таком поведении ранее сообщалось только у шимпанзе, наших ближайших родственников. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Какаду Гоффина — это маленькие белые попугаи, обитающие на архипелаге Танимбар в Индонезии. Недавнее исследование пойманных в дикой природе какаду показало, что они могут использовать до трех различных инструментов для извлечения семян из плодов. Однако до сих пор было неясно, считают ли какаду эти инструменты «набором» или используют их случайно.

Ученые вдохновлялись шимпанзе, которые ловят термитов на севере Конго, в два этапа: сначала они используют тупую палку, чтобы проделать отверстия в термитнике, а затем вставляют длинный гибкий «зонд», чтобы «выловить» термитов из отверстий.

Чтобы имитировать установку для ловли термитов, исследователи дали какаду коробку с орешком кешью, лежащим за прозрачной перегородкой. Чтобы добраться до орешка, какаду должны были пробить мембрану, а затем «выловить» кешью. Им дали короткую заостренную палку для протыкания отверстий и вертикально разрезанную пополам пластиковую соломинку для захвата ореха.

Семь из десяти какаду, которые участвовали в эксперименте, научились успешно извлекать орехи кешью, пробивая мембрану, а два какаду (Фигаро и Фини) выполнили задание в течение 35 секунд с первой попытки. Подобное поведение не встречается у какаду в природе, поэтому ученые уверены в том, что использование инструментов не было основано на врожденном поведении. Это подтверждается и тем, что каждый какаду использовал немного отличающуюся технику.

Ученые также выяснили, что какаду могут подстраиваться под задачу, используя разные инструменты, а также они, вероятно, могут размышлять: птицы поочередно брали разные предметы, рассматривая их, а затем складывая обратно.

В некоторых заданиях птицам приходилось решать, требует ли проблема одного или нескольких инструментов. Некоторые какаду научились носить два инструмента вместе. Это означало, что им нужно было совершить только один полет, хотя и с более тяжелым набором инструментов. Большинство какаду перевозили набор инструментов по мере необходимости. Один какаду, Фигаро, решил не тратить время на размышления и вместо этого носил оба инструмента почти всегда. Как отметили ученые, птицы вообще редко переносят более одного предмета за раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».