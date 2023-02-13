Из белорусских аптек исчезают даже российские лекарства 1 13.02.2023, 18:30

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Фото: Daily-Sochi.ru

Белорусов оставили без жизненно важных препаратов.

В Беларуси периодически пропадают импортные лекарства. Ранее такое тоже бывало, но со временем поставки все равно возобновлялись. Но не в этот раз, на протяжении всего года в белорусских аптеках импортных лекарств становится все меньше, а полки заполняют дженерики от отечественного производителя - «Белфармации». Но, к сожалению, бывает и такое, что не каждому организму подойдет заменитель, а для некоторых лекарств заменителей и вовсе нет. «Белые халаты» поговорили с белорусами, которые столкнулись с этой проблемой.

«Ответ был прост - аналогов достаточно»

Татьяне в начале августа врач-психиатр назначил «Ламотриджин». До этого у белoруски уже был неудачный опыт приема нормотимиков: «Оксетол» (окскарбазепин) и «Энкорат Хроно» (вальпроевая кислота), поэтому женщина настороженно приняла назначение.

- На рынке Беларуси в то время был оригинальный препарат «Ламиктал» (от 97,94 за 100 мг) производства Великобритания, ГСК «Фармасьютикалс», «Ламотрикс» (от 26 рублей за 100 мг) производства Кипр и белорусские аналоги от «Лекфарм» (от 6,55 р за 100 мг) и «Фармтехнология» (от 11,65 р). Я остановила свой выбор на «Ламотриксе» в виду доступной стоимости и, к сожалению, недоверия к белoруcским производителям. На удивление, «Ламотрикс» «заходил» хорошо. Как это бывает обычно, побочка была в первые дни, но ничего критичного. Наращивала плавно с 25 мг до 200 мг в день. Был период, доводили даже до 300 мг, но чувствовала себя все равно нормально, - рассказывает Татьяна.

В ноябре 2022 белоруска заметила, что в Минске препарата не осталось. Девушка позвонила в отдел фармобеспечения «Белфармации», потому что это уже не первый случай, когда из продажи внезапно пропадает психотроп. Сотрудница пояснила ей, что старая партия закончилась, а новая еще не отправлена, поэтому они пока распродают остатки.

- Я понимала, что доставка может затянуться. Поэтому закупилась, насколько было возможно. Я закупалась в трех региональных городах, забирала остатки. Лекарств мне хватило до января 2023. Но потом встал вопрос - на что менять. «Ламотрикс» в продаже так и не появился. В «Белфармации» сказали, что он якобы есть на складе, но пришел в новом дизайне, поэтому отправить его в аптеки они не могут. По описанию, ситуация патовая, но ее решение займет, вероятнее всего, месяцы. Поэтому я купила «Ламотриджин» от «Фармтехнологии». По виду таблетки такие же. Из внешних различий для себя отметила, что «Ламотрикс» можно было по риске разделить руками, а белорусский аналог часто крошился при попытке разделить ножом. Руками он вообще не ломался, - рассказывает женщина.

Татьяна была уверена, что ее организм не заметит разницы, но тяжелая побочка дала о себе знать. Женщина решила поинтересоваться у «Белфармации» о расширении списка аналогов.

- Ответ был прост - аналогов достаточно, и нет других производителей, которые желают прийти к нам на рынок. Для меня покупать «Ламиктал» (это 200 рублей в месяц) - непосильно по финансам. Буду думать, что делать», - резюмирует белоруска.

На данный момент, на сайтах типа «Таблетка.бай» выдает, что в некоторых аптеках препарат Татьяны присутствует. Вернее - в двух аптеках на всю Беларусь (скорее всего, это остатки).

«У меня нет людей, кто может найти и привезти препарат из Европы»

Белоруске Антонине прописали препарат доскорубицин. Женщина уже год болеет онкологией, она проходит химиотерапию. Это лекарство и применяется в рамках химиотерапии в комплексе с другими препаратами. Антонина говорит, что сейчас для нее проблема состоит в том, что препарат совсем пропал из продажи.

«С ним периодически были сбои, но я находила пути - просила привезти из других стран. Потом лекарство все же появлялось. Но вот с осени его просто нет. Ему нет и заменителей», - со слезами говорит женщина.

Действительно, через поиск лекарств, выдается, что ни в одной аптеке доскорубицина нет. Антонина говорит, что ранее ей помогала привезти из Москвы подруга препарат. Но и сейчас проблема такая же - препарата нет в наличии и там.

«У меня нет людей, кто может найти и привезти препарат из Европы. Теоретически, это можно попробовать сделать, но это еще дороже. Пока что я не нашла ответов, как мне дальше лечиться и жить», - говорит женщина.

Также источники сообщают, что в аптеках Беларуси пропал также противоопухолевый препарат «Леналидомид».

Также есть нововведения по лицензированию препаратов - раньше лицензированию подлежала группа препаратов из нескольких наименований, а теперь лицензия нужна на каждый. От этого стоимость поднимается.

Наш рынок при таких затратах становится непривлекательным, и с него уходят даже российские производители. И еще существует миф, что санкции касаются медикаментов. Это не так, фармацевтические фирмы сами решают - уходить из белорусского рынка или нет. Поэтому, решения проблемы с отсутствием лекарств в ближайшей перспективе может и не быть.

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