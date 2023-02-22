HIMARS нанесли удары по войскам РФ сразу в шести оккупированных городах Донбасса 4 22.02.2023, 10:41

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Базы оккупантов разгромили в том числе в Иловайске и Макеевке.

В ночь на 22 февраля во многих оккупированных городах Донецкой области было очень «жарко», причем неспокойнее всего было в Мариуполе, где местные жители насчитали порядка 11 «прилетов».

Первые «хлопки» были слышны именно в оккупированном Мариуполе поздно вечером 21 февраля, передает dialog.ua.

В мэрии города подтвердили информацию об 11 взрывах. Предварительно известно, что «бавовна» посетила два района: Кальмиусский и Центральный. «Прилеты» в районе АС-2 и Сан-3000.

Не исключено, что именно там находилась либо военная техника, либо живая сила противника. В мэрии Мариуполя сообщают, что после «прилетов» пропал свет в Центральном и Левобережном районах. Местные жители также заявляют, что слышали от 10 до 11 взрывов на северо-востоке города.

Взрывы также были в Донецке, Иловайске, Дебальцево, Макеевке и Волновахе. Эту новость подтвердили и российские пропагандистские каналы.

При этом российские военные блогеры утверждают, что были использованы РСЗО HIMARS и новые снаряды, дальность полета которых больше 150 км.

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