Столтенберг: НАТО покажет России границы дозволенного 22.02.2023, 23:54

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Йенс Столтенберг

НАТО разорвет круговорот агрессии РФ и позаботиться о том, чтобы история не повторялась.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал раз и навсегда показать России границы дозволенного. «Мы не можем допустить, чтобы Россия и впредь подрывала европейскую безопасность. НАТО должна разорвать круговорот российской агрессии и позаботиться о том, чтобы история не повторялась», - заявил он на саммите восточноевропейских стран НАТО в Варшаве в среду, 22 февраля.

Столтенберг напомнил, что еще до начала войны против Украины Россия в 2008 году напала на Грузию, а в 2014 году аннексировала украинский полуостров Крым и начала оказывать поддержку сепаратистам Донбасса, передает DW.

«Мы являемся свидетелями самого агрессивного поведения России за многие годы. Через год после начала российской агрессии против Украины не видно никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин готовится к миру», - констатировал Столтенберг.

Байден пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО

Со своей стороны президент США Джо Байден, также участвовавший в саммите «Бухарестской девятки» в Варшаве, вновь заверил восточноевропейских членов альянса в поддержке в случае российской агрессии. «Статья 5 Устава НАТО — это священное обязательство, принятое на себя Соединенными Штатами. Мы будем защищать буквально каждый дюйм территории НАТО», - пообещал Байден лидерам «девятки», в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

Американский президент также назвал большой ошибкой решение России о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, New START). При этом он не стал вдаваться в подробности.

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