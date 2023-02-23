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Российская армия по ошибке сбила сразу несколько своих самолетов

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  • 23.02.2023, 14:07
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Российская армия по ошибке сбила сразу несколько своих самолетов
иллюстрационное фото

В России не осталось пилотов с опытом взаимодействия с сухопутными войсками.

На первом этапе вторжения и войны с Украиной российская армия сбила несколько своих самолетов, пишет Financial Times со ссылкой на двух западных и одного украинского чиновников.

Россияне были настолько плохо подготовлены, что сбивали свои же и самолеты, и вертолеты.

«Возможно, это не были двузначные цифры», но под дружественный огонь попали больше, чем один или два российских самолета, говорит бывший высокопоставленный чиновник США.

Это привело к тому, что у России не осталось пилотов с опытом участия в боевых действиях с привлечением сухопутных войск.

Заместитель начальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий говорит, что данные о сбитых самолетах подтверждали перехваты разговоров российских военных.

«Они сбивали свои вертолеты и сбивали свои самолеты», – говорит Скибицкий.

Потери российской фронтовой авиации в войне с Украиной оцениваются в 6-8%, говорилось в докладе IISS. По бомбардировщикам «Cу-24М» и истребителям «Су-30СМ» потери выше и составляют 10-15%. ВКС России потеряли и большое количество Су-25 и Су-34.

При этом проблема наличия пилотов является еще более серьезной, поскольку Россия испытывает дефицит военных летчиков с большим опытом выполнения сложных боевых задач. Значительная часть из них была безвозвратно потеряна в Украине. Восполнить резерв пилотов в сжатые сроки невозможно ввиду сложности их подготовки.

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