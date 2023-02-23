Подросток из Минска продал байку в интернете, а на него возбудили уголовное дело
- 23.02.2023, 16:05
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В чем причина?
Оперативники уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали 16-летнего подростка.
Школьник в одном из магазинов секонд-хенд купил мужское худи за 40 рублей. Позже, пришив на вещь знак всемирно известной торговой марки, подросток разместил в одной из социальных сетей объявление о ее продаже за 280 рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Вскоре на объявление откликнулся несовершеннолетний житель Осиповичей, который перевел указанную сумму на счет фигуранта. Получив посылку с «фирменным» худи, покупатель обнаружил обман и обратился в милицию.
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества.