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Подросток из Минска продал байку в интернете, а на него возбудили уголовное дело

  • 23.02.2023, 16:05
  • 2,846
Подросток из Минска продал байку в интернете, а на него возбудили уголовное дело

В чем причина?

Оперативники уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали 16-летнего подростка.

Школьник в одном из магазинов секонд-хенд купил мужское худи за 40 рублей. Позже, пришив на вещь знак всемирно известной торговой марки, подросток разместил в одной из социальных сетей объявление о ее продаже за 280 рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Вскоре на объявление откликнулся несовершеннолетний житель Осиповичей, который перевел указанную сумму на счет фигуранта. Получив посылку с «фирменным» худи, покупатель обнаружил обман и обратился в милицию.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества.

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