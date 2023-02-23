Польша высылает из страны белорусского военного атташе 1 23.02.2023, 22:41

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Такое решение было принято в ответ на выдворение из Беларуси офицера связи польской пограничной охраны.

Белорусский атташе по вопросам обороны в Польше в ближайшее время вернется на родину. Об этом сообщили польскому агентству PAP в польском Министерстве иностранных дел.

Такое решение было принято в ответ на выдворение из Беларуси офицера связи польской пограничной охраны и двух сотрудников польского консульства в Гродно.

— Белорусский атташе по вопросам обороны скоро покинет Польшу, — сказал 23 февраля пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

Напомним, 17 февраля, МИД Беларуси вызвал поверенного в делах Польши и потребовал сократить штат генерального консульства Польши в Гродно и привести его к количественному паритету с генконсульством Беларуси в Белостоке. Также белорусская сторона заявила, что «не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши».

Эскалация ситуации началась с того, что Польша с 10 февраля приостановила работу пункта пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью в ответ на вынесение сурового политического приговора журналисту, представителю польского меньшинства в Беларуси Анджею Почобуту (вдобавок таможенники с пункта «Бобровники» были задержаны по обвинению в содействии контрабанде).

16 февраля Лукашенко на встрече с журналистами назвал закрытие пунктов пропуска «экономической провокацией» и пригрозил ответными мерами. На следующий день МИД заявил о высылке польских дипломатов, а правительство Беларуси ввело ограничения на въезд грузовиков польских перевозчиков: им теперь можно въезжать на территорию нашей страны только через белорусско-польский участок границы. После этого в Польше приняли аналогичные меры.

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