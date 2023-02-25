«За «однушку» в Минске переплата составит минимум 165%» 2 25.02.2023, 13:21

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Какие ловушки для белорусов таят в себе кредиты на покупку жилья.

В последние два года белорусы ставят рекорды по количеству сделок с жилой недвижимостью: в 2021 было совершено 50 тыс., а в 2022 – уже 55 тыс. Это толкает банки на создание новых кредитных программ или пересмотра условий уже существующих. Журналисты Myfin.by решили разобраться, какие условия кредитования сейчас предлагают банки для покупки жилья.

«Беларусбанк»

В этом банке больше всего вариантов кредитных программ и для строительства, и для покупки недвижимости. Он же остается востребованным – за предыдущий год «Беларусбанк» заключил больше 5 тысяч кредитных договоров на недвижимость.

Кредит по «Ипотеке Экспресс» могут выдать на срок до 20 лет со ставкой в 16,9%. Обеспечивают покрытие до 100% стоимости квартиры под залог приобретаемой недвижимости.

В «Ипотеке с нами» участвует множество застройщиков. Для каждого из них предусмотрены разные платежи в первый год кредита (ознакомиться можно здесь). Но после первого года ставка для покупки недвижимости у государственных застройщиков составит 16,4%, а у частных – 16,9% годовых. Кредит выдают на срок до 20 лет и с покрытием до 100% стоимости жилья. Требуются поручители или имущество в залог.

Также у банка есть система стройсбережений, но здесь условия плавающие. Необходимо заявить сумму, следовать графику накопления по определенному плану (от 19 до 84 месяцев).

Ставка будет либо 13,5% (текущая ставка рефинансирования и 3 процентных пункта), либо средневзвешенная ставка рефинансирования и 3 процентных пункта. Размер кредита определит количество накопленных средств, но не более 75% от стоимости приобретаемого жилья.

«Белгазпромбанк»

Банк предоставляет две кредитные программы, одна из которых только для партнеров с облегченными условиями.

По программе «Скоро новоселье» можно взять кредит как на вторичную недвижимость, так и на строительство у партнеров (проекты «Гродножилстрой» и «А-100 Девелопмент»). Кредит выдают под 16,5% годовых, а первые полгода под 9,9%. Срок до 20 лет, а покрыть кредитом могут до 90% стоимости жилья. Займ необходимо обеспечить залогом, а также одним поручителем при сумме до 80 тысяч рублей и двумя – при сумме более 80 тысяч рублей.

Программа «Строим вместе» рассчитана на покупку проектов только у партнеров, и для каждого есть определенные условия:

Для «А-100 Девелопмент»,«Зеленая гавань» и «Астомакс» предусмотрены условия: 16,5% годовых и 4,5% в первые полгода. Максимальная сумма кредита не более 70% стоимости объекта.

Для «Айрон», «АйронИнвестПроект», «БЕЛБИЗНЕСРЕСУРС» предусмотрены следующие условия: 16,5% годовых и 12% в первый год пользования кредитом. Максимальная сумма не более 90% стоимости объекта.

Также требуется залог и поручители, а кредит выдают на срок до 20 лет.

«БТА-Банк»

У банка есть два кредита на городскую недвижимость. Один из них для покупки вторичной недвижимости, а другой – для приобретения недвижимости в «Квартале Пирс», «Квартале Depo», «Новой Боровой» и «Зеленой гавани» по партнерской программе.

Кредит для вторичной недвижимости предлагают под залог, но условия возможны разные:

Ставка 16,9% годовых, взнос 30%, срок 84 месяца.

Ставка 16,9% годовых, взнос 10%, срок 84 месяца, но до подписания кредитного договора клиент размещает в банке безотзывный вклад в иностранной валюте на срок от двух лет в размере не менее 20% от стоимости объекта недвижимости.

Ставка 16% годовых, взнос 20%, срок 180 месяцев, но этот кредит предоставляют только на покупку недвижимости, которая находится на балансе банка.

Для партнеров также есть разные программы, но они без взносов и поручительства:

Ставка 16,9% годовых, но только 60 месяцев.

Ставка 16,9% (первый год – 5%) на 84 месяца с минимальной суммой 15 тысяч рублей. Без поручительства.

Ставка 16,9% (первые 6 месяцев – 15,99%) на срок до 84 месяцев.

«Белинвестбанк»

Банк предлагает одну программу для кредитования. Объектом кредита могут стать только новостройки от партнеров банка. Однако у «Белинвестбанка» очень длинный список партнеров, включающий и коммерческих застройщиков, и государственные УКСы, и даже организации в регионах.

Ставка по кредиту – 16,9%. Срок – 10 или 20 лет. Но заявителю должно быть меньше 70 лет во время погашения кредита. Займом можно покрыть до 90% стоимости жилья. Банк учитывает совокупный доход супругов, детей, братьев, сестер и родителей.

Обеспечить кредит необходимо поручительством и залогом приобретаемого имущества.

«Технобанк»

Кредит от «Технобанка» появился только в январе 2023 года. Выдают его только на вторичное жилье либо на готовые новостройки, где квартиры уже зарегистрированы в ЕГРНИ.

Ставка – 16,9% годовых. Размер кредита может составить от 15 до 500 тысяч рублей, но не более 80% от всей стоимости жилья. Максимальный срок кредитования – 15 лет, но не больше, чем осталось кредитуемому до пенсии. Платежи равными долями – аннуитетные.

Обеспечить кредит необходимо будет залогом приобретаемой недвижимости. А еще в расчет дохода для выдачи кредита могут включить до двух близких родственников, но тогда они должны стать поручителями.

«Белагропромбанк»

Банк предлагает два кредита: на приобретение вторичной недвижимости и на строительство. Оба под ставку в 17% годовых и на срок до 20 лет. Максимальная сумма кредита не может превышать 90% от стоимости жилья.

Для того чтобы получить кредит на вторичку до 35 тысяч рублей, необходимо поручительство или залог. Если до 70 тысяч рублей, то поручительство двух человек или залог. А если более 70 тысяч рублей, то нужны двое поручителей и залог одновременно.

В случае строительства, для получения менее 70 тысяч рублей нужно двое поручителей или ипотека, а если более 70 тысяч рублей, то и поручители, и ипотека. Также можно заложить квартиру, которой уже владеешь.

«БелВЭБ»

У банка два кредитных предложения: одно только для застройщиков – партнеров банка, другое – на покупку первичной и вторичной недвижимости для всех остальных.

Чтобы обеспечить кредит, необходимо участие двух поручителей. Если сумма больше 30 тысяч рублей, то вместо поручителей можно взять займ под залог недвижимости. А если сумма кредитования больше 60%, то здесь нужны и поручители, и залог.

Кредит для покупки у организации-партнера можно заключить до 20 лет под ставку в 17,14% годовых. В течение первого года ставка составит 7,41%. Максимальная сумма кредита может покрыть до 90% стоимости жилья, а заключить договор может физическое лицо от 21 до 55 лет. Платежи дифференцированные (уменьшающиеся со временем).

Доступно для жилых комплексов: «Новая Боровая», «Квартал Depo», «Зеленая гавань», «Минск-Мир», «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев».

Кредит на первичное или вторичное жилье без партнеров предлагают на тех же условиях: 17,14% годовых сроком до 20 лет, покрыть могут 90% стоимости жилья. Но нет пониженной ставки в первый год.

Считаем по самой низкой ставке

Самая низкая ставка кредита без льготного периода – 16,5% годовых. Есть вариант еще ниже, но он работает только для квартир, которые находятся на балансе конкретного банка, а не для всех.

Общая средняя цена за однокомнатную квартиру в Минске сейчас составляет примерно $57 тысяч согласно данным Domovita.by. То есть около 160 тысяч рублей. Этим кредитом можно оплатить 90% недвижимости, значит, на такую квартиру дадут не более 144 тысяч рублей.

Для того чтобы посмотреть график платежей и переплату, воспользуемся кредитным калькулятором Myfin.

При сумме в 144 тысячи рублей переплата за 20 лет пользования кредитом составит 238 тысяч рублей, то есть 165%. Сумма ежемесячного платежа начнется с 2600 рублей и будет постепенно снижаться. К 2029 году она достигнет 2 тысяч рублей в месяц, к 2039 – тысячи в месяц.

То есть средняя однокомнатная квартира за 20 лет пользования кредитом обойдется в 382 тысячи рублей, а не в 144 тысячи.

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