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В России выпустили на свободу опасного маньяка

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  • 25.02.2023, 13:32
  • 6,932
В России выпустили на свободу опасного маньяка
Виктор Мохов

Он находился под арестом шесть месяцев.

Скопинский районный суд Рязанской области РФ принял решение об освобождении из-под стражи Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Об этом в субботу, 25 февраля, сообщило агентство «Интерфакс». Оно сослалось на Следственное управление СК России по региону, передает dw.com.

По его данным, Мохов находился под арестом шесть месяцев по обвинению по статье о «заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления». По делу шло предварительное следствие. Первоначально мерой пресечения был избран домашний арест. Однако в связи с неоднократным нарушением ряда запретов, в том числе относительно пользования интернетом и мобильной связью, Мохов был переведен в следственный изолятор (СИЗО).

На данном этапе предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой было предъявлено обвинение, истек. В этой связи Виктора Мохова освободили из СИЗО. Впереди - суд, в ходе которого будет определена мера наказания.

Отбыл почти 17 лет в тюрьме

Мохов вместе со своим совершившим убийство знакомым 2 августа 2022 года с целью сокрытия следов преступления спрятал тело во дворе заброшенного дома. Против него было возбуждено уголовное дело.

В начале марта 2021 года Мохов вышел из колонии, где отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Около четырех лет он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Суд приговорил «скопинского маньяка» к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Резонансное интервью с Собчак

Значительный резонанс в России вызвало интервью, которое провела с преступником Ксении Собчак. Занимавшая на тот момент должность депутата Госдумы Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру России дать правовую оценку словам маньяка о готовности «опять заняться» одной из своих жертв и предлагала законопроект, ограничивающий право осужденных за особо тяжкие преступления высказываться о событиях, касающихся потерпевших.

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