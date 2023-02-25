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Китай играет на истощение России

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  • 25.02.2023, 13:50
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Китай играет на истощение России

Пекин уже фактически является участником войны.

Военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что Китай играет на истощение России.

«Не надо преувеличивать роль Китая в войне. Достаточно посмотреть на товарооборот, который существует между Китаем, США и Европой, то есть между цивилизованным миром и товарооборот между Китаем и РФ. Он не сильно отличается от товарооборота между Китаем и Тайванем. Исходя из этого, Китаю невыгодно, чтобы Россия одержала победу в войне, чтобы Россия усилилась», - пояснил он в эфире телеканала «Эспрессо».

По его мнению, Пекин фактически уже является участником войны.Так, 95% дронов, которыми воюют обе армии, произведены в Китае.

«Форма, бронежилеты, каски и другое снаряжение поступает из Китая для нужд обеих армий. Китай четко осознает, что передача летального оружия РФ приведет к коллапсу китайской экономики, потому что она не является настолько стабильной, чтобы противостоять вызовам и угрозам. Китай играет свою игру на истощение России», - добавил Грабский.

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