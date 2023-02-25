Китай играет на истощение России 1 25.02.2023, 13:50

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Пекин уже фактически является участником войны.

Военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что Китай играет на истощение России.

«Не надо преувеличивать роль Китая в войне. Достаточно посмотреть на товарооборот, который существует между Китаем, США и Европой, то есть между цивилизованным миром и товарооборот между Китаем и РФ. Он не сильно отличается от товарооборота между Китаем и Тайванем. Исходя из этого, Китаю невыгодно, чтобы Россия одержала победу в войне, чтобы Россия усилилась», - пояснил он в эфире телеканала «Эспрессо».

По его мнению, Пекин фактически уже является участником войны.Так, 95% дронов, которыми воюют обе армии, произведены в Китае.

«Форма, бронежилеты, каски и другое снаряжение поступает из Китая для нужд обеих армий. Китай четко осознает, что передача летального оружия РФ приведет к коллапсу китайской экономики, потому что она не является настолько стабильной, чтобы противостоять вызовам и угрозам. Китай играет свою игру на истощение России», - добавил Грабский.

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