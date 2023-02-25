Кто виноват? 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

25.02.2023, 14:18

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В российской верхушке началась увлекательная «игра».

Началась увлекательная игра верхушки РФ по спихивания ответственности за Крым-2014 и февраль 2022 года на «великого геополитика». Он во всем виноват, сам принял решение, а мы ни при чем.

Британская Financial Times опубликовала свое расследование обстоятельств начала боевых действий год назад. Пишут, что издание опросило «шестерых представителей ближайшего окружения президента Владимира Путина».

Если это верно, то сам по себе этот факт уже показателен – скрепная верхушка дает информацию «вражеской» прессе о том, как в России принимаются решения. Как вы думаете, зачем они это делают? Да потому, что себя хотят обелить – понимают, что авантюра кончится и наводят «мосты».

В общем мысль одна: «Решение о начале «специальной военной операции» было принято настолько узким кругом, что поставленные перед фактом начавшегося вторжения высокопоставленные чиновники Кремля, члены кабинета и бизнес-элиты не могли поверить в происходящее».

Может быть, это так и есть. Но все эти «чиновники Кремля» и «бизнес-элиты» - соучастники решений великого геополитика. Остаться в стороне не удастся. Они четверть века укрепляли вместе с ним этот строй, потому что получали от него выгоды, выращивали «тигра». А когда тот вырос и набросился на людей на улице, заодно покусав руки кормящих, стали говорить, что ничего не знали. Черт его знает, как сорвался с поводка?! Вроде, смирный такой был, зевал, мурлыкал.

О дате 24 февраля, возможно, не знали. А раньше? А сейчас что делаете? Ни один не ушел в отставку. Не осудил публично деятельность великого геополитика.

Особенно нам понравился вот этот пассаж об еще одном, якобы, «несведущем»:

«Когда опешившие олигархи обратились за разъяснениями к министру иностранных дел Сергею Лаврову (который сам узнал о войне за пару часов до ее начала), тот ответил: «У него [Путина] три советчика – Иван Грозный, Петр I и Екатерина Великая».

Нет. «Советчик» у великого геополитика иной - тот, кто плохо кончил в 1945-м, а что касается самого Сергея Лаврова, то он как министр иностранных дел при том самом, который тогда плохо кончил. Судьба этого министра тоже известна. Сергей Лавров идет по его пути, ступая с тяжелым дыханием след в след. Конец этого похода для вожака и стаи известен.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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