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Путина судили и признали виновным в Гааге

  • 25.02.2023, 19:48
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Путина судили и признали виновным в Гааге

Известные международные судьи отрепетировали официальный трибунал.

Обвинительный приговор вынес народный суд в Гааге российскому правителя Путину. В суде приняли участие всемирно известные юристы и свидетели событий, сообщает ТСН.

В зале народного суда в Гааге после недели разбирательства судьи зачитали приговор. «Мы не сомневаемся с учетом свидетельских показаний и увиденных этим трибуналом доказательств, что вторжение было преступлением агрессии. Характер и сила преступления говорит о том, что его готовили задолго до 24 февраля 2022 года», — говорит судья народного суда Прия Пилай.

Бомбардировки больниц, убийства гражданских – международные юристы перечисляют преступления россиян. За плечами у каждого судьи и прокурора в этом зале опыт настоящих трибуналов – геноцид в Руанде, процесс над руководством бывшей Югославии.

Канадец Дрю Уайт, который сегодня возглавляет обвинения, говорит, преступления Путина более масштабные, но именно поэтому его легче осудить.

- С имеющимися доказательствами и заявлениями самого Путина, продолжительность такого процесса может быть сокращена до месяцев и даже недель. Я участвовал в делах, которые длились много лет, но вряд ли произойдет в этом случае. Я прогнозирую, что время создания трибунала до его решения мы будем измерять неделями, — убежден он.

Народный суд над Путиным – только репетиция, но по всем правилам настоящего трибунала. В этом зале свидетельствовали жители Херсона, Харькова, Мариуполя. Произнося приговор, судьи не скрывают эмоций.

- Владимир Путин совершил более тысячи случаев, которые квалифицируются законом, как преступление агрессии. Президент Путин хвастается и его оправдание собственных действий – это оскорбление всего международного общества и нашего единства, – говорит судья Зак Якоб.

- Мы провели этот суд в частности для того, чтобы показать – смотрите, доказательства есть. Это не сложный процесс, и это необходимо сделать, — добавляет еще один судья Стивен Рэп.

Чтобы создать трибунал по поводу российской агрессии через генеральную ассамблею ООН достаточно двух третей голосов. При нынешней поддержке Украины в мире это вполне реально, поэтому судьи, признавшие Путина виновным в народном суде, убеждены, что уже через несколько месяцев в Гааге начнется реальный процесс.

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