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Что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье

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  • 26.02.2023, 16:18
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Что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье

Данный праздник предшествует началу Великого поста.

В Беларуси православные верующие 26 февраля отмечают Прощеное воскресенье. Данный праздник предшествует началу Великого поста, который длится около 60 дней, и завершает Масленичную неделю, пишет КП.

История Прощеного воскресенья

Считается, что история просить прощения друг у друга в этот день берет свое начало у египетских монахов. Все дело в том, что монахи проводили Великий пост за пределами монастырей в пустынных местах. И перед дорогой всегда просили друг у друга прощения, на тот случай, если больше не придется увидеться. Позднее данная традиция переросла в праздник Прощеное воскресенье, который отмечают накануне Великого поста. В 2023 году Прощеное воскресенье выпало на 26 февраля. Однако у праздника нет постоянной даты. Важно помнить о том, что он завершает Масленичную неделю.

Традиции Прощеного воскресенья

В Прощеное воскресенье в храмах проводятся службы, после которых прихожане и священники просят друг у друга прощения. Кроме того, прощения просят у родных, родственников, знакомых, соседей, а также тех, кого могли случайно обидеть. Прощение необходимо просить следующим образом: «Бог простит, и я прощаю». Не стоит забывать о том, что Прощеное воскресенье завершает Масленицу. Именно в последний ее день устраиваются самые яркие гуляния и сжигается чучело Масленицы.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье 26 февраля

В этот день запрещено делать уборку в квартире, а также любую другую работу по дому. Важно помнить о том, что в Прощеное воскресенье нельзя есть мясо, мясных продуктов, а также алкоголя. Кроме того, запрещено ругаться и ссориться. Не рекомендуется на этот день планировать венчания.

Что можно делать в Прощеное воскресенье 26 февраля

Главное – попросить друг у друга прощение и, тем самым, подготовиться к Великому посту. Как правило, в этот день посещали храмы и после службы подавали милостыню нуждающимся. В Прощеное воскресенье всегда поминали умерших родственников и посещали кладбища.

Кроме того, молодые девушки в этот праздник делали маленьких тряпичных куколок и сжигали их во дворе. Считалось, что на эти куклы они перекладывали все своим беды и печали. Так как Прощеным воскресеньем завершается Масленица, помимо чучела, которое сжигали, в костер было принято бросать блины и другие угощения. Это делалось для того, чтобы год бы благополучным и урожайным. А еще ходили в баню, чтобы смыть с себя все грехи.

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