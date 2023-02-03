Путин ходил по Волгограду с двумя «чемоданчиками» 13 3.02.2023, 14:21

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Фото: Getty Images

Один из них оказался ядерным.

Российский диктатор Владимир Путин привез «ядерный чемоданчик» на празднование Сталинградской битвы. Кроме того, один из его помощников имел еще один чемоданчик, вероятно это был сложенный щит для защиты от возможного покушения.

Как сообщает британское издание Mirror, оба помощника с чемоданчиками находились рядом с диктатором во время церемонии возложения цветов к вечному огню в мемориале погибшим советским солдатам во Второй мировой.

Кстати, к мемориалу Путин прибыл на бронированном лимузине Aurus в сопровождении кортежа из 25 автомобилей, в том числе «скорой помощи».

Территорию, где находился диктатор, контролировали снайперы, а губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова подпустили к Путину только после того, как он отбыл девятидневный карантин.

Как пишет издание, жителям города в этот день приказали взять отпуск, чтобы не появляться на улицах, где находился Путин. Более того, местные власти сделали все, чтобы Путин не видел бедности своего народа. Накануне его визита в городе снесли дома, которые почти развалились, а также отловили бездомных собак.

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