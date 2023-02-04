В Беларусь пришли февральские морозы 4.02.2023, 15:56

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Прогноз погоды на выходные.

Оттепель обеспечила теплую погоду в начале февраля, но впереди февральские морозы. Температурный фон понизится. Но при этом чаще из-за облаков будет выглядывать солнце.

По данным Белгидромета, 4 февраля погоду будет определять область высокого атмосферного давления, по периферии которой будет поступать влажный и холодный воздух с севера Европы. Постепенно температурный фон будет понижаться.

В субботу будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Влажность – до 90%. Ночью и утром слабый туман, видимость сократится до километра. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Температура воздуха утром – от -2°С по Брестской области до -8°С по Витебской. С учетом высокой влажности и ветра по ощущениям будет не очень комфортно. В дневные часы столбики термометров на отметках – от -1°С по юго-западу до -5°С по северу. К вечеру – от -3°С в юго-западных районах до -6°С – в северо-восточных.

В воскресенье погоду обусловит неустойчивая и холодная воздушная масса с севера Европы. Облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой, кратковременный снег. Влажность до 90%. На дорогах и тротуарах будет скользко. Ветер умеренный. Температура ночью – от -4°С по западу до -11°С по востоку, днем – -2…-7°С.

По предварительным прогнозам, морозная, спокойная погода продержится всю следующую неделю.

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