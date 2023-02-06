В Украине арестовали вагоны с удобрениями из Беларуси на миллионы долларов 6.02.2023, 16:41

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Груз принадлежал, в том числе, «Беларуськалию».

В Украине арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями производства России и Беларуси почти на 100 миллионов гривен (около 2 722 000 долларов). Они прибыли в порт Николаева, входящего в бизнес-структуру украинского олигарха Дмитрия Фирташа, еще до 24 февраля. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

- Иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, - говорится в сообщении.

По данным следствия, общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тыс. тонн почти на 100 млн грн.

«Железнодорожные контейнеры с минудобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме «транзит». По оперативным данным, груз принадлежал двум иностранным компаниям - «Уралкалий» и «Беларуськалий», - добавили в СБУ.

В дальнейшем, как выяснилось, владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов, часть из которых в виде налогов пошла бы на финансирование войны против Украины.

В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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