На западе Нью-Йорка произошло землетрясение 1 6.02.2023, 21:08

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Люди почувствовали сильное землетрясение в районе Баффало.

В понедельник утром на западе Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 милях к востоку и северо-востоку от Западной Сенеки.

Об этом сообщает The Hill.

«Сегодня примерно в 6:15 утра по восточному времени многие люди почувствовали сильное землетрясение в районе Баффало, штат Нью-Йорк. Пока неизвестно, есть ли какие-либо убытки от землетрясения», - сообщили в Национальной метеорологической службе США.

Как сообщает издание, многие звонили на телеканал WIVB, сообщая, что почувствовали это в таких местах, как Лакаванна, Кенмор, Баффало, Амхерст, Гамбург и Вест-Сенека.

Руководитель округа Эри Марк Полонкарц сказал, что, по данным Департамента национальной безопасности и службы чрезвычайных ситуаций округа, подтвержденное землетрясение ощущалось на севере к Ниагарскому водопаду и к югу в Орчард-парк.

«Было ощущение, что машина врезалась в мой дом в Баффало», - сказал Полонкарц.

Староста города Вест-Сенека Гэри Диксон отметил, что ему неизвестно о каких-либо убытках, произошедших в городе в результате землетрясения. Но дальше на север мэр Байрон Браун рассказал, что дымовая труба упала на автомобиль в северном Буффало.

«Это не первый случай, когда западный Нью-Йорк подвергся землетрясению. В прошлом году в городке Варшава штата Нью-Йорк произошло незначительное землетрясение магнитудой 2,6. Рассматривая южный Онтарио и западный Нью-Йорк в целом, Геологическая служба США (USGS) говорит, что в этом регионе происходят умеренно частые землетрясения, по крайней мере, с момента, когда первое было зарегистрировано в 1840 году», - отмечает издание.

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