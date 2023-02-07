Данилов: У Украины есть собственное оружие для ударов вглубь территории РФ 7.02.2023, 15:11

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Алексей Данилов

Союзники не ограничивали ВСУ в его применении.

У Украины есть оружие, которым можно уничтожать цели на территории страны-агрессора Российской Федерации. Никто не запрещает Киеву уничтожать вражеские цели вооружениями украинского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью CNN чиновник рассказал о том, что украинское государство обладает вооружениями, которыми могли бы уничтожаться вражеские цели.

По его словам, никто не запрещает Украине бить по вражеским целям оружием своего производства.

«Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть», - подчеркнул Алексей Данилов.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не наносит удары по территории страны-оккупанта России оружием, которое поставляет Запад. Украинские войска будут применять дальнобойные ракеты GLSDB с боевым радиусом 150 километров по расположениям российских войск на оккупированных территориях.

Как сообщал сайт Charter97.org, заместитель российского директора Путина в Совете безопасности РФ Дмитрий Медведев устроил истерику из-за того, что ВСУ ракетами GLSDB могут нанести удары по оккупантам в захваченном Крыму.

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