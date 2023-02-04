Медведев устроил истерику из-за дальнобойных ракет GLSDB для Украины 4 4.02.2023, 13:47

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Замглавы Совбеза РФ боится ударов ВСУ по Крыму.

Заместитель секретаря Совета безопасности агрессора РФ Дмитрий Медведев нервно отреагировал на официальное решение США предоставить Украине в новом пакете военной помощи дальнобойные ракеты GLSDB.

Комментируя предоставление Украине дальнобойных снарядов GLSDB, он сказал, что агрессор Россия, дескать, будет «отвечать» в случае ударов украинских войск по российским оккупантам в захваченном Крыму.

По его словам, Москва, мол, может применить «все виды оружия».

«Россия не ставит перед собой никаких ограничений в виде ответа на атаки, в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия», - добавил чиновник.

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