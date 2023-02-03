США объявили о пакете военной помощи Украине

США объявили о пакете военной помощи Украине8
- 3.02.2023, 20:26
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Что в него вошло.
В Министерстве обороны США в пятницу, 3 февраля, объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов, который включает две системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты. Об этом сообщает Bloomberg.
Журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш опубликовал полный список вооружения в новом пакете помощи:
дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
дополнительные 120-мм минометные снаряды;
190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;
181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
250 систем Javelin;
2 тысячи противотанковых ракет;
противопехотные мины Claymore;
зимнее снаряжение и так далее;
два комплекса ПВО HAWK;
зенитные оружия и боеприпасы;
оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;
оборудование для поддержки украинской системы ПВО;
средства для борьбы с дронами;
четыре радара;
20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;
беспилотники Puma;
высокоточные ракеты;
медикаменты;
оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.