США объявили о пакете военной помощи Украине 8 3.02.2023, 20:26

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Что в него вошло.

В Министерстве обороны США в пятницу, 3 февраля, объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов, который включает две системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш опубликовал полный список вооружения в новом пакете помощи:

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

дополнительные 120-мм минометные снаряды;

190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;

181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);

250 систем Javelin;

2 тысячи противотанковых ракет;

противопехотные мины Claymore;

зимнее снаряжение и так далее;

два комплекса ПВО HAWK;

зенитные оружия и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;

оборудование для поддержки украинской системы ПВО;

средства для борьбы с дронами;

четыре радара;

20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;

беспилотники Puma;

высокоточные ракеты;

медикаменты;

оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.

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