США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты GLSDB по Крыму 2 4.02.2023, 8:49

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Ответ озвучил представитель Пентагона.

Украина самостоятельно может решать, как использовать предоставленное оружие для изгнания российских оккупантов со своих территорий. Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время пресс-конференции.

В ходе сессии вопросов один из журналистов поинтересовался у спикера, разрешено ли Украине использовать передаваемые дальнобойные снаряды GLSDB к установкам HIMARS для нанесения ударов по объектам оккупантов в Крыму.

Райдер ответил уклончиво, но его ответ не содержал намеков на существование подобного запрета.

«Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они (украинцы - ред.) главные в этом», – заявил он.

Генерал отметил, что обсуждать с журналистами возможные будущие операции он не будет.

Как сообщал сайт Charter97.org, 3 февраля власти США официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов. В него вошли и боеприпасы GLSDB. При этом сроки поставки официально озвучены не были.

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