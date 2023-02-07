В Мариуполе прогремело пять мощных взрывов в районе порта

В Мариуполе прогремело пять мощных взрывов в районе порта3
- 7.02.2023, 15:56
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Перед этим военные РФ свезли туда технику и системы ПВО.
В Мариуполе днем 7 февраля прогремели мощные взрывы в районе порта, куда оккупанты завезли технику и системы ПВО.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
«Пять громких взрывов подряд в Приморском районе Мариуполя. Пророссийские чаты вычищаются со скоростью пули. Наши сообщают об источнике взрывов в районе порта. Куда недавно оккупанты завезли технику и ПВО», - написал он.
По его словам, в настоящее время подробности устанавливаются.
Как сообщал сайт, 5 февраля ВСУ взорвали в Новой Каховке яхт-клуб оккупантов с кораблями и военными РФ.