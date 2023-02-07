Литва передала Украине десятки зенитных установок L-70 с боеприпасами
- 7.02.2023, 19:50
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Украинские инструкторы в Литве принимают участие в тренингах по управлению этими пушками.
Украина получила от Литвы десятки зенитных пушек L-70 с боеприпасами, сообщает Минобороны Литвы в Facebook.
«Крайняя литовская военная поддержка Украины – десятки зенитных машин L-70 с боеприпасами. Последние две недели украинские инструкторы в Литве принимают участие в тренингах по управлению этими пушками. Они подготовят еще больше украинских операторов, когда вернутся в страну», - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что Литва планирует обучить около 1 600 украинских военных в этом году.
«Литва продолжит поддерживать Украину и всеми возможными средствами столько, сколько необходимо», - добавили в ведомстве.