Украинские полицейские под плотным огнем РФ эвакуировали семью из Угледара 1 7.02.2023, 23:05

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Правоохранители вывезли из Угледара семью с двумя детьми. Теперь в городе остается только один ребенок.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

«По состоянию на сегодняшний день ситуация в Угледаре остается напряженной. Российские войска бросают все силы, чтобы захватить город. В считанные минуты затишья, между непрерывным штурмом, полицейские, рискуя жизнью, пытаются вывезти местных жителей из ада», - говорится в сообщении.

Начальник Волновахского районного отдела полиции Андрей Друмов и глава полиции Угледара Денис Олениченко эвакуировали из города семью с двумя детьми. Однако семья попросила несколько дней, чтобы собрать вещи.

«Мать Татьяна, отец Андрей, 10-летняя Дарья и 7-летний Константин жили в подвале многоэтажки, которая находится на окраине со стороны оккупированной Павловки. В этом районе уже частично были россияне», - добавили полицейские.

Под постоянными обстрелами правоохранители смогли доехать до места нахождения семьи. Но из-за российских бомбардировок полицейских никто из семьи не слышал, поэтому на помощь пришла собака, именно она начала лаять и члены семьи вышли из подвала. Правоохранители подогнали транспорт, одели детей в специальные бронежилеты и шлемы и вместе с родителями и собакой быстро доставили в Курахово.

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