Байден - украинцам: Мы будем с вами столько, сколько потребуется 8.02.2023, 9:44

Джо Байден

США объединили НАТО и создали глобальную коалицию для поддержки Украины.

США будут помогать Украине и поддерживать ее столько, сколько потребуется. Об этом заявил президент США Джо Байден 7 февраля во время ежегодного обращения к Конгрессу, его речь опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Я выступал из этого зала год назад, всего через несколько дней после того, как [президент РФ] Владимир Путин развязал свою жестокую войну против Украины. Убийственное нападение, вызывающее образы смерти и разрушений, которые Европа понесла во время Второй мировой войны», – заявил он.

Байден назвал вторжение «испытанием века для мира и Америки».

«Будем ли мы отстаивать самые основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей жить без тирании? Станем ли мы на защиту демократии? Такая защита важна для нас, потому что она поддерживает мир и предотвращает появление потенциальных агрессоров, которые могут угрожать нашей безопасности и процветанию. Год спустя мы знаем ответ. Да, мы будем. И да, мы сделали», – сказал президент.

По его словам, США объединили НАТО и создали глобальную коалицию.

«Мы выступили против путинской агрессии. Мы стояли с украинским народом. Сегодня вечером к нам снова присоединилась посол Украины в США [Оксана Маркарова]. Она представляет не только свою нацию, но и мужество своего народа. Посол, Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько потребуется», – сказал он.

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