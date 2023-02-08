Ученые рассказали, как на самом деле питались викинги 8.02.2023, 11:06

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Воины были настоящими гурманами.

Викинги были мореплавателями, которые с конца VIII по XI век нашей эры совершали набеги, торговали и расселялись по всей Европе. Этот период стал известен как эпоха викингов.

Викинги, обычно изображаемые как бесстрашных, жестоких воинов, были также искусными фермерами и рыболовами. Они выращивали все виды зерновых, включая пшеницу, овес, ячмень и рожь, а также ухаживали за садами, чтобы обеспечить себя свежими яблоками, сливами и вишнями, сообщают Heritage Daily.

В социальной структуре семьи мужчина, как правило, работал на ферме и рыбачил в течение дня, тогда как женщина ухаживала за домом, детьми и животными, а также занималась большинством других аспектов домашней жизни.

Ели обычно дважды в день, первый раз утром (дагмал), а второй после окончания работы (наттмал). Поскольку викинги были земледельческим обществом, их рацион хорошо сбалансирован и включал большое количество мяса, овощей, фруктов и зерновых. Оленина, козлятина, лосина, баранина, домашняя птица и дичь были доступны, но говядина, баранина и свинина — лучший выбор в домохозяйстве викингов.

Из мяса большей частью варилось густое рагу с овощами, солью и приправами, которое подавалось с бездрожжевым хлебом. Большинство блюд готовили на костре в центре главной жилой зоны индивидуальных домов, чтобы поддержать тяжелый труд.

Большое количество пищи означало, что они могли добавить интерес и вкус к своим блюдам. К ним часто добавляли разнообразные травы и специи, в частности кориандр и тмин, а также масло, которое производили путем взбалтывания небольших глиняных сосудов со сливками к мягкой консистенции. Полученную пахту также употребляли в качестве напитка или использовали для приготовления сыра. Овощи, специи и другие ингредиенты, которые невозможно было добыть, охотиться или вырастить, можно обменять или купить на местных рынках.

Другой популярный молочный продукт, скирд, сравнимый с современным йогуртом, изготовляли вследствие разделения молока на две части, жидкую сыворотку и более густую скирду (похожую на греческий йогурт). Он обладал естественной сладостью и часто употреблялся в чистом виде или смешивался с кашей или другими усилителями вкуса.

Рыба также являлась основным продуктом питания мореплавателей-викингов и составляла около 25% их рациона. Сельдь и щепа были в изобилии и широко употреблялись в пищу, тогда как угрей и форель вылавливали из пресноводных озер Европы с помощью рыболовных сеток или колючих крючков. Всю рыбу коптили, мариновали или вялили, хранили для долгих путешествий или для обеспечения семьи во время суровых зим.

На сладкое завершение сытной трапезы викинги любили перекусывать сухофруктами, которые подавали с медом. Из меда также делали крепкую медовуху, используя дикие дрожжи, сырой мед и разные добавки, такие как бузина, вишня, шиповник, яблоки, кардамон и перец.

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