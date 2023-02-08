«Новая работа дала мне независимость от работодателя и свободный график» 1 8.02.2023, 16:19

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Белорусы рассказали, как решились изменить род деятельности.

Пока одни стремятся войти в ИT, в погоне за деньгами и свободным графиком, другие — уходят из индустрии. Bubble поговорил с айтишниками, которые променяли свою зарплату на собственный бизнес, творчество и социально значимую работу.

«Работать с людьми интереснее, чем с компьютерами»

Оксана Калаганова — психолог и гештальт-терапевт. Несколько лет назад она решила бросить программирование, получила психологическое образование и начала свое дело — частные консультации.

— После университета я работала программистом в офисе. И знаете это ощущение: смотришь в окно, а там весна прошла, лето прошло, осень наступила, а ты все сидишь с 9 до 6. Когда я работала в ИT, удаленка и свободный график еще не были так распространены, а офисный ритм для меня оказался невыносим. Сидеть целый день за компьютером было скучно, мне все-таки ближе общение с людьми.

Но опыт в разработке, оказывается, был получен не зря: у программистов и психологов много общего.

— Мне свойственна математическая логика, так что способность аналитически мыслить, развитая в ИT, помогает мне в работе психологом. Принято считать, что психологи — гуманитарии, но это не совсем так. Если мы говорим, скажем, о психоанализе или о гештальт-подходе — нужен аналитический склад ума. А еще благодаря бэкграунду в разработке я смогла сама сделать для себя сайт, когда начинала практику.

После 2020 года стало больше консультаций в онлайн-формате, а еще я стала работать с организациями — в частности и с ИT-компаниями. И опыт в разработке тут помогает. Я всегда говорю, что программист — это не профессия, это тип темперамента. Мне эти люди понятны, близки и очень интересны.

Однажды меня как психолога пригласили директором по корпоративной культуре, HR и PR в молодую ИT-компанию. Это был очень интересный опыт. Я работала с ними год, мы прописали и внедрили корпоративную культуру, сформулировали миссию и ценности компании, проработали процесс найма, адаптации, обучения. В два раза увеличили штат компании, наладили связь между руководством и сотрудниками.

Оксана работает психологом уже несколько лет и не жалеет о своем решении. Помощь людям приносит больше ей удовлетворения, чем программирование — даже несмотря на то, что работать бывает эмоционально тяжело.

— Думаю, в ИT мой доход был бы выше, но для меня это абсолютно не главное. В психологии важно, что я понимаю, ради чего работаю. Иногда до слез трогает, когда вижу, как у людей меняется жизнь.

С другой стороны, надо понимать, что к психологу приходят изначально не с радостью, а с проблемами, с самыми разными тяжелыми историями. И каждый день с этим нужно разбираться, это отнимает много душевных ресурсов. Важно эту боль контейнировать и при этом не утонуть в ней. Нужно очень четко различать, где мое и где чужое. И только в долгосрочной работе клиент приходит поделиться радостью: когда какой-то путь уже проделан и есть результаты.

Я веду приемы 15-20 часов в неделю. Но есть еще большой кусок работы, который остается за кадром. Нужно обдумывать проблемы клиентов, работать над собой. К тому же, в нашей профессии требуется непрерывно учиться. И я продолжаю это делать.

«Ушла в саббатикал и вспомнила, что у меня художественное образование»

Анна Суслина — иллюстратор-фрилансер. Сначала она решила просто отдохнуть от IT, а со временем сделала творчество своей профессией.

— Я закончила БГУИР. Еще на 4 курсе пошла на курсы в EPAM, училась программировать на Java, потом 11 лет работала по специальности.

Мне, в общем-то, нравилась моя работа. Последние годы меньше писала код, больше решала менеджерские задачи. Я очень сильно включаюсь в проект, горела за его успех. Вот и выгорела, устала. Съездила в длительный отпуск — не помогло. Решила уйти с работы на неопределенный срок. На западе это называют «саббатикал».

После того, как ушла с работы в офисе, некоторое время делала квизы про музыку и кино, развивала франшизу. А потом подруга как-то позвала меня порисовать в творческую студию. И тут я вспомнила: «У меня ж художественное образование!»

Это как с велосипедом — быстро возвращается навык, если снова начинаешь его регулярно использовать. Там был курс городского скетчинга. Потом я решила освоить цифровую живопись, а также пробовала другие инструменты — маркеры, акварель, занималась каллиграфией.

В итоге нашла свои материалы — черную бумагу и цветные карандаши. И свою нишу — рисовала коктейли и рассказывала про них истории. Кроме того, параллельно погружалась в мир digital, постепенно осваивая новые инструменты — научилась создавать векторные иллюстрации, делать анимацию.

С работы в ИT я уходила с финансовой подушкой и мужем. Он моему примеру не последовал и остался в ИT, ему там очень нравится. Муж поддержал мое желание продолжать искать себя в творческой среде.

Также сильно поддерживала мама, которая еще в моем детстве была уверена, что я должна рисовать, а не идти по техническому пути. Она сама была программистом и творческой натурой. Мамы не стало 2 года назад, но я пообещала ей, что у меня все получится.

Сейчас я нашла техники и инструменты, с которыми мне нравится работать. Осталось найти возможности достаточно зарабатывать c помощью того, что умею. Я чувствую себя уверенно в своих силах, вижу пути развития, кое в чем уже сейчас состоялась. Но в данный момент нахожусь в декрете, поэтому активное творчество на паузе.

Я очень ответственный человек. Думаю, если бы я пошла печь пироги или класть кирпичи, то и в этих сферах делала успехи. Но важно, чтобы работа была в радость, ну и деньги приносила. А если говорим об искусстве — чтобы результаты труда нравились людям.

Сейчас моя мечта — быть не просто каким-то рядовым программистом. Или хорошим менеджером, коих много. Или, например, фриланс-иллюстратором, который выполняет заказы. А делать что-то крутое, свое, уникальное. Найти собственный стиль, за которым люди ко мне пойдут, который будут узнавать. Но в качестве альтернативы, возможно, поищу нишу, где можно совмещать технические, творческие и организационные скиллы. И я до сих пор не уверена, что ушла из ИT навсегда.

Что дала работа в ИТ

— В ИT я приобрела полезные софт-скиллы: умение договариваться, общаться с людьми. Английский язык очень помогает.

В моей жизни был год, когда я была вовлечена в геймдев-стартап (как художник, аниматор и арт-менеджер). Вот там я вспомнила вообще все: от того, как настраиваются процессы, до каких-то технических, архитектурных аспектов в общении с программистами.

Был геймдев-стартап, который, к сожалению, не взлетел. Однако дал мне немало опыта в сфере. Я планировала развиваться в этой области дальше, была интересна профессия арт-менеджера или что-то смежное. Потому что это максимальный мэтч на мой жизненный опыт и компетенции: организационные и художественные. Да и с техническим отделом могла бы говорить на их языке.

Однако мы переехали в другую страну, и я сразу же забеременела, что поставило на паузу активные поиски вакансий. Не видела смысла искать работу в новой стране, чтобы через полгода уйти в декрет. Решила потратить время на небольшие творческие проекты в качестве фрилансера. В основном, так вышло, я делала анимированные музыкальные клипы. Как жизнь сложится дальше — пока не знаю.

«Мне не хотелось работать по найму»

Дмитрий (герой попросил не раскрывать его фамилию) бросил программирование после выгорания и сейчас работает на себя в e-commerce.

— Я работал инженером поддержки инфраструктуры, системным, сетевым администратором. По сути, был айтишником самоучкой, вуз заканчивал по экономической специальности. Но рос на протяжении всего опыта работы в IT: стажировался, посещал курсы повышения квалификации. А со временем, я бы сказал, морально и эмоционально выгорел. Хотелось переключится на другие проекты. Работа надоедала. Становилось скучно.

При этом, смена работы — определенный стресс. Особенно без достаточной финансовой подушки. Но в 2016 году я решился и начал работать на себя: продаю канцтовары на Amazon и Ebay в США. Поначалу было непросто, поскольку тратил, по сути, последние сбережения. Тем не менее, тогда это были суммы с тремя нулями. Сейчас чтобы с нуля зайти в e-commerce таких денег недостаточно.

В сферу онлайн-торговли Дмитрий перешел не сразу: сначала он попробовал фриланс в ИT.

— Мне прежде всего хотелось работать на себя, свое дело. Сперва решил продолжить программировать, только на фрилансе. Однако быстро понял, что в IT на фрилансе нужно быть очень крутым спецом в своей области, чтобы зарабатывать достаточно. В итоге я это дело бросил и остановился на e-commerce. Вообще онлайн торговля, на мой взгляд, несмотря на высококонкурентную среду, является оптимальным вариантом предпринимательства. Можно работать как ИП и зарабатывать хорошие деньги. Но до начала работы я плотно изучал тему, даже покупал недешевые курсы. Пришлось много всего узнавать.

При этом онлайн-торговля очень тесно связана с уровнем владения ПК, интернет-сервисами и тому подобным. Многие задачи мои не айтишные коллеги вынуждены решать через аутсорс. А я их выполняю сам благодаря опыту в ИT.

Новая работа

— В нынешней работе для меня очень ценна независимость от работодателя, свободный график и самостоятельное планирование задач. А еще реактивный результат моей деятельности: как работаешь, так и зарабатываешь. Думаю, в ИT моя зарплата была бы ниже, чем сейчас.

Есть и минусы, конечно. Сложно уйти в отпуск. С одной стороны, мое рабочее место может быть хоть на пляже под зонтом. С другой — практически невозможно полностью выключится из работы даже на 2 дня. Я каждый год могу позволить себе ездить с семьей на отдых, могу и 2-3 раза.

Но работа всегда со мной. Большая часть моих проблем решается делегированием. Но, как известно: «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. Если хочешь больше заработать — найми другого». Пока так и не пересилил себя. Ну и тайм-менеджмент — моя боль.

Читая новости про массовые увольнения в крупных ИT-компаниях, невольно примеряешь эту ситуацию на себя. Радуешься, что тебя это уже не касается.

Несмотря на то, что работа в e-commerce Дмитрию нравится, он все еще рассматривает возможность вернуться в ИT.

— Если в будущем получится решить вопрос с делегированием, это позволит мне полностью переложить всю операционку на наемных сотрудников. Тогда было бы интересно попробовать себя в DevOps. Но на данном этапе — это просто хотелки. А что касается бизнеса, в обозримом будущем буду стремиться выйти на новые рынки: Канада, Мексика, Европа.

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