Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 февраля 8.02.2023, 19:21

Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидаются слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер ночью — неустойчивый слабый, днем — юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 2-7, местами 8-13 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

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