Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 февраля
- 8.02.2023, 19:21
Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.
Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидаются слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер ночью — неустойчивый слабый, днем — юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 2-7, местами 8-13 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.