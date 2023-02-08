закрыть
8 февраля 2023, среда, 19:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 февраля

  • 8.02.2023, 19:21
Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 февраля

Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 9 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидаются слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер ночью — неустойчивый слабый, днем — юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 2-7, местами 8-13 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников