У путиниста Киркорова заканчиваются деньги

У путиниста Киркорова заканчиваются деньги8
- 9.02.2023, 18:08
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Артист не может платить за свой пентхаус в Москве.
Российский скадальный певец Филипп Киркоров не справляется с оплатой налогов.
Адвокат артиста рассказал про схему, которую «проворачивает» Киркоров, чтобы снизить налог на квартиру, пишет «Главред».
Так, путинист Киркоров пытается разделить свой двухэтажный пентхаус на Арбате в Москве на две отдельные квартиры. Таким образом он пытается уменьшить их стоимость и снизить налог на недвижимость с шести миллионов рублей до двух миллионов.
Сообщается также, что у певца состоялась первая беседа в суде, где он предоставил свою экспертизу.
«Мы принесли свою экспертизу. Суд должен решить, примет ли он наше заключение или будет назначать свою экспертизу. Если суд примет наше заключение, то все закончится. А если суд назначит свою экспертизу, это еще продлится», - заявил его адвокат.