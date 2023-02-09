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Зеленский объяснил лидерам Европы, что Украине нужны боевая авиация, бронетехника, артиллерия и ПВО

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  • 9.02.2023, 22:40
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Зеленский объяснил лидерам Европы, что Украине нужны боевая авиация, бронетехника, артиллерия и ПВО
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал коллегам о ситуации на поле боя.

9 февраля на саммите Евросоюза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский обсудил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией со всеми лидерами Европы, кроме президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, с которыми говорил 8 февраля. Об этом информирует сайт главы государства.

«В продолжение контактов по усилению украинской армии [...] Зеленский встретился с лидерами европейских стран и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности [Жозепом Боррелем]. [...] Президент Украины рассказал коллегам о ситуации на поле боя и оборонных потребностях страны, в частности в боевой авиации, бронетехнике, артиллерии и ПВО», – говорится в сообщении.

В пресс-службе президента отметили, что на встрече с политиками «Зеленский подчеркнул, что своевременное предоставление необходимой техники в нужных объемах позволит как можно быстрее восстановить справедливый мир, а также защитить интересы и ценности Европы».

«Участники встреч обсудили возможность перехода военной промышленности стран Европейского союза на усиленный режим работы», – подчеркнули в Офисе президента Украины.

По его данным, Зеленский «призвал ликвидировать пробелы в санкционной политике против России и ускорить создание эффективного компенсационного механизма», «обсудил с партнерами конкретные шаги по реализации формулы мира, а также призвал принять решение о начале уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС».

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