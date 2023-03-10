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КГБ внезапно озвучил новую «версию» взрывов в Мачулищах

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  • 10.03.2023, 8:10
  • 14,702
КГБ внезапно озвучил новую «версию» взрывов в Мачулищах

Она отличается от заявлений Лукашенко.

Ко взрывам на военном аэродроме в Мачулищах якобы причастны сами «белорусские мигранты, находящиеся на территории Польши».

Такую версию, отличающуюся от версии самого Лукашенко, озвучил в комментарии пропагандистского издания БелТА неназванный сотрудник КГБ.

Накануне Лукашенко утверждал, что атаку на российский А-50 якобы организовала СБУ. Затем пропагандисты даже показали «диверсанта», якобы гражданина Украины, взорвавшего самолет. Однако в спецслужбах диктатора распространяют иную версию.

В КГБ инцидент связывают с «белорусами, которые перебрались в соседнюю Польшу». Кроме того, в «теракте» были задействованы якобы спецслужбы Польши.

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