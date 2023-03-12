Человечество стоит на пороге победы над ожирением 1 12.03.2023, 15:31

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И имеет новаторское средство от диабета.

Новый вид лекарств вызвал ажиотаж в мире: еще никогда раньше не удавалось добиться потери веса на 15% без специальных диет и физических упражнений. Однако праздновать пока рано, так как долгосрочные эффекты должны быть тщательно изучены, пишет The Economist.

Новый класс лекарств с мудреным названием «агонист рецептора GLP-1», кажется, действительно работает. Антидиабетический препарат «Семаглутид», разработанный датской фармацевтической компанией Novo Nordisk, согласно клиническим испытаниям, приводит к потере веса примерно на 15%. Он уже продается под брендом Wegovy в Америке, Дании и Норвегии и скоро станет доступен в других странах.

Ozempic, версия с меньшей дозой, также уже присутствует на рынке и часто используется «не по прямому назначению», а для похудения.

Аналитики предрекают этим лекарствам астрономические обороты на фармацевтическом рынке уже в ближайшее десятилетие и прогнозируют широкую распространенность подобных препаратов.

И это выглядит очень своевременным изобретением, учитывая крайне негативные тенденции с распространением ожирения. Британская неправительственная организация Всемирная федерация ожирения прогнозирует, что к 2035 г. количество людей с лишним весом или ожирением может составить ошеломляющие 4 миллиарда. Что примечательно, население быстрее набирает килограммы не на «богатом Западе», а в странах вроде Египта, Мексики или Саудовской Аравии.

Вопреки стереотипным представлениям, всемирный рост числа людей, страдающих ожирением, не является признаком моральной неудачи людей с лишним весом — это результат биологии. Гены, которые были жизненно важны для того, чтобы помочь людям пережить зимы и голод, работают так же и сегодня. Однако чрезмерное количество обработанных пищевых продуктов в последние десятилетия принесло — наряду с большим удобством и меньшими затратами на производство — также и тенденцию к перееданию при более сидячем образе жизни.

Как это часто случается, новое лекарство появилось случайно: вдруг было замечено, что лечение, предназначенное для диабетиков, вызывает также и потерю веса. «Семаглутид» имитирует выброс гормонов, которые стимулируют чувство сытости и снижают аппетит. Непреодолимое желание поесть в итоге просто отключается.

Инвесторы и похудевшие пользователи в восторге: рыночная капитализация производителя Novo Nordisk удвоилась за два года до 326 миллиардов долларов, что сделало ее вторым по цене производителем лекарств в мире. И это, скорее всего, только начало. Но, как и в случае с любыми новыми перспективными лекарствами, есть неясности: в первую очередь это безопасность и доступность.

Естественно долгосрочные последствия приема пока неизвестны. Хотя для лекарств с меньшей дозировкой побочные эффекты типа рвоты и диареи были легкими, при использовании более широко и в более высоких дозировках могут появиться и другие последствия. Исследования на животных показали более высокую частоту рака щитовидной железы, а о последствиях использования во время или непосредственно перед беременностью вообще известно мало. Все это потребует тщательного анализа с помощью продолжительных контролируемых исследований.

Понимание этих рисков будет важным, потому что многим пациентам, которые решатся принимать лекарства, они могут понадобиться до конца жизни. Как и при отказе от диеты, прекращение приема высокой дозы «Семаглутида» связано с возвращением большей части потерянного веса. А некоторые люди набирают даже больше килограммов, чем потеряли.

Другая забота — цена. The Economist рассказывает, что в США счет за Wegovy составляет около 1300 долларов в месяц, а для Ozempic около 900 долларов. Таким образом, пожизненные рецепты будут выглядеть невероятно дорого. Но иногда фармацевтические компании могут заключать договоры с правительствами и медицинскими работниками с целью охвата всего населения, обеспечивая таким образом большие объемы в обмен на низкие цены. А перспектива прибыли уже манит конкурентов: гиганты мирового фармпроизводства уже работают над конкурирующими препаратами.

Долгие годы людям с диабетом 2 типа, которым нужно было принимать лекарства для снижения уровня сахара в крови, прописывали метформин. Новые рекомендации теперь рекомендуют пациентам начинать с одного из новых лекарств от диабета, которое также может уменьшить вес и защитить сердце и почки.

Эти новые лекарства от диабета относятся к двум классам, известным под аббревиатурами SGLT-2 и GLP-1 по принципу их действия.

Однако новые препараты стоят дороже, чем метформин, и некоторые пациенты могут оказаться не в состоянии позволить себе расходы из собственного кармана и им нужно будет использовать метформин, говорят врачи. Например, Ozempic обойдется в почти 900 долларов в месяц, а Jardiance — около 590 долларов в месяц.

Тем временем другие меры по борьбе с ожирением никто не отменял. Физические упражнения, здоровое питание и режим дня — лучшее средство в борьбе с лишним весом.

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