Сколько стоят однушки с ремонтом в известных жилых комплексах Минска 12.03.2023, 20:27

Есть вариант и за $53 тысячи.

Realt.by составил подборку квартир с ремонтом в известных жилых комплексах в разных частях Минска. Сколько будет стоить однокомнатная квартира рядом с проспектом Независимости? А на Грушевке? А если прицениться к Орловской?

Новая Боровая

Сейчас здесь продается однокомнатная квартира, расположенная на втором этаже девятиэтажного панельного дома 2021 года постройки. Дом находится в самом большом квартале Новой Боровой − Центральном парке (улица Авиационная, 49).

Общая площадь квартиры − 29,9 «квадрата». Жилье предлагается с ремонтом. Новых жильцов ждут светлые тона, на полу уложен ламинат, стены оклеены обоями. Установлены алюминиевые радиаторы с терморегулировкой тепла. В санузлах установлена сантехника.

Новоселов порадует двор без автомобилей, состоящий из четырех домов. Все подъезды и лифты в доме проходные: один выход ведет во двор, второй — на улицу. Внутри двора есть зона отдыха, спортивные и игровые площадки. Велосипедисты смогут хранить свои транспортные средства в специальных велобоксах, а по всей Новой Боровой проложена сеть комфортных велодорожек.

Стоимость квартиры — 58,5 тысяч долларов (1794 доллара — за метр).

ЖК «Парк Челюскинцев»

Эта квартира с изолированной спальней располагается в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», на улице Макаенка, 12 Г.

В квартире площадью 38 квадратных метров сделан качественный ремонт, есть лаунж зона, отличный вид из окна. Жилье полностью готово ко встрече с новоселами. Встроенная кухня оснащена всей необходимой техникой: духовой шкаф, варочная поверхность и холодильник.

Также в наличии − видеодомофон, спутниковое ТВ, подогрев пола и импортная сантехника.

Стоимость квартиры — 68 тысяч долларов (1771 доллар — за метр).

ЖК «Гранд Хаус»

В новостройке рядом с метро «Грушевка» по адресу проспект Дзержинского, 19 сейчас продается отремонтированная квартира-студия.

В квартире площадью 31 «квадрат» сделан хороший ремонт, есть вся техника. Студия подойдет как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду. На полу в квартире уложена плитка, потолки натяжные, есть встроенная кухня. Панорамные окна в пол делают квартиру еще более светлой и просторной.

Отдельно стоит сказать про отличное расположение дома − прямо возле дома находится вход в метро, вокруг — большое количество магазинов и кафе, тренажерных залов. До центра — несколько минут на авто или общественном транспорте.

Стоимость квартиры — 71 тысяча долларов (2233 — за метр).

ЖК «Зеленая Гавань»

В этом развивающемся жилом комплексе рядом с природным заказником и гольф-полями сейчас предлагается готовая 1-комнатная квартира, расположенная на 2-м этаже четырехэтажного дома.

Квартира продается с отделкой от застройщика, которая включает в себя: ламинат, обои под покраску, плитку в санузле, инсталляцию, подвесной унитаз, тумбу с раковиной, современные смесители, зеркало с подсветкой, межкомнатные двери, оптоволокно и видеодомофон.

В квартире площадью 39 квадратных метров есть кухня-гостиная, а также − большая гардеробная.

«Зеленая Гавань» расположена внутри лесного массива. Вокруг − сплошная зеленая зона, с множеством уютных уголков, есть оборудованные детские площадки, WorkOut площадки, велодорожки и прогулочные тропы. До Минска от ЖК «Зеленая Гавань» — 4 километра.

Стоимость квартиры — 70 тысяч долларов (1781 доллар — за метр).

Минск Мир

В этом жилом квартале предлагаются к продаже сотни квартир. Мы обратили внимание на один из самых экономичных вариантов. Это — квартира на улице Брилевской, 35 — дом «Бангкок».

Площадь данной студии — 32 «квадрата». Она расположена на 18-м этаже. Квартира полностью отремонтирована и обставлена мебелью и техникой.

В стоимость квартиры входит кухонный гарнитур, шкафы, письменный стол с полками, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, осветительные приборы. Вся мебель сделана по индивидуальному заказу, есть большая система хранения. Ванная комната укомплектована тропическим душем, псевдобиде, встроенной инсталляцией унитаза, раковиной с тумбой, зеркалом с подсветкой, есть возможность подключения бойлера. Окна оборудованы рольшторами blackout, выходят во двор.

Стоимость квартиры — 53 тысячи долларов (1651 доллар — за метр).

ЖК «Левада»

Данная квартира расположена на последнем этаже семиэтажной новостройки по адресу Нововиленская, 31.

Площадь данной студии — 32 «квадрата». Она расположена на 18-м этаже. Квартира полностью отремонтирована и обставлена мебелью и техникой.

Из этой однокомнатной квартиры открывается вид на две стороны света — как пишут в объявлении, «закаты с видом на Свислочь не оставят вас равнодушными».

Пространство 41-метровой студии грамотно перепланировано и удобно организовано. В прихожей расположен эргономичный встроенный шкаф с итальянской и немецкой фурнитурой, для удобства сделан пол с подогревом.

В просторной комнате — дубовый паркет, исполненный во французском стиле. Готовить будет легко и приятно с высококлассной техникой Whirlpool итальянского производства.

Для оптимального микроклимата в квартире установлен инверторный кондиционер, а также приточно-вытяжная вентиляция Mitsubishi. Также за тепло отвечают встроенные внутрипольные конвекторы с решетками из анодированного алюминия. На случай сезонного отключения горячей воды установлен инфракрасный бойлер Timberk.

На первом этаже есть дополнительная кладовая.

Стоимость квартиры — 124,9 тысяч долларов (3010 долларов — за метр).

ЖК D3

В этом известном жилом комплексе на проспекте Победителей, 135 с видом на водохранилище Дрозды сейчас продается интересная стильная квартира.

Жилье, расположенное на 13-м из 25 этажей, полностью укомплектовано мебелью и техникой. Новым жильцам останется только привезти свой чемодан.

Стоимость квартиры — 84,9 тысяч долларов (2687 долларов — за метр).

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