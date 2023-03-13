Горячий рынок валют: что изменится в белорусских обменниках
- 13.03.2023, 9:55
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Прогноз на неделю.
За прошлую неделю доллар США на торгах белорусской валютно-фондовой биржи вырос на +0,76%, с начала 2023 года рост составил уже +4,03%. Курс закрытия недели пары составил USD/BYN 2,8468, пишет myfin.by.
Курс евро за тот же период также вырос на 0,58%, с начала года +3,68%. Курс закрытия недели составил EUR/BYN 3,0144.
И российский рубль после кратковременного укрепления в начале недели сдал позиции до RUB/BYN 3,7539 за 100 российских рублей. Изменение за неделю составило +0,02%.
На начинающейся сегодня неделе новостной фон остается горячим, и не исключено возвращение волатильности на валютный рынок.
Российский валютный рынок остается под давлением, которое будет проецироваться на белорусский валютный рынок. Вырастет ли доллар до трех рублей – сказать сложно, но, скорее всего, это маловероятно. Дело в том, что снижение курса белорусского рубля до такой величины может усилить инфляционные процессы. А это категорически не входит в планы Национального банка на текущий 2023 год.
Тем не менее умеренное снижение курса USD/BYN до 2,8500 – 2,8700 вполне допустимо. Курс евро будет меняться в соответствии с внешними факторами, но, скорее всего, будет оставаться выше EUR/BYN 3,0000. Российский рубль пока умеренно снижается ниже RUB/BYN 3,7500 за 100 российских рублей.