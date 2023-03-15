Плаксы геополитики, вызванные «на ковер» 1 Telegram-канал «СерпомПо»

15.03.2023, 17:25

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Сбылась мечта посла России в Соединенных Штатах.

На днях российское посольство позорно жаловалось, что посла отказываются принимать в Госдепартаменте или «перенаправляют к чиновникам невысокого уровня».

Но вот посла Антонова официально, публично, вызвали в Госдеп. Два российских боевых сокола на Су-27 совершали вчера над Черным морем маневры над американским беспилотником, орошая его горючим. В результате воздушных танцев беспилотник упал. Госдеп пожелал, вызвав Анатолия Антонова, «выразить наше полное неприятие этого непрофессионального, небезопасного перехвата, приведшего к падению американского беспилотника».

Как можно было бы уязвить Госдеп? А, вот. Явиться туда напившись виски, с нездоровым блеском в глазах, трехдневной щетиной, мятом, набок галстуке. Стоять, покачиваясь на ковре во время зачитывания ноты, что-то бормотать под нос, посмеиваясь, икать временами, прикрывая рот рукой, внято произнося: «Сорри!».

Когда же американский недруг закончит чтение ноты, помолчать немного, изображая осину под ветром, спросить по-русски: «Это все?» Не попрощавшись, повернуться, нетвердой походкой двинуться к выходу, в объятия шофера. Сделав, все же, на выходе, неприличный жест рукой. Или двумя руками.

Такому протоколу, такой «цыганочке» сама Мария Захарова могла бы позавидовать (Holy cow, it was brutal!). Да и Василий Небензя из российской миссии при ООН, удивленно крякнув, в восхищении отер бы пот со своей бритой «под Котовского» мудрой головы, покусанной боевыми американскими комарами.

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