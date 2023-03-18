Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в Минске 18.03.2023, 1:16

Есть и «двушка».

«Зеркало» посмотрело, как выглядят самые дешевые квартиры из базы Realt. Это «однушки» стоимостью до 40 тысяч долларов, но есть и двухкомнатная квартира с видом из окна на Слепянскую водную систему за 42 700.

Менделеева, 11, Партизанский район

Самая дешевая квартира в базе Realt — «однушка» на Менделеева, 11. Дом находится в десяти минутах езды от станции метро «Тракторный завод».

Квартира расположена на первом этаже пятиэтажной «брежневки» 1965 года постройки. В 2015 году в доме был капремонт. Общая площадь — 30 квадратных метров, жилая — 16,7 «квадрата», кухня — 7 «квадратов». В кухне натяжные потолки, а на полу — линолеум и плитка. В прихожей установлен шкаф-купе.

Жилая комната прямоугольной формы. Полы здесь деревянные, а потолки натяжные. Установлены стеклопакеты.

Санузел в квартире совмещенный. Установлена ванна.

Стоимость квартиры — 37 900 долларов (1255 долларов за «квадрат»).

Холмогорская, 47/1, Партизанский район, Дражня

Однокомнатная квартира, «квадрат» в которой обходится чуть дороже тысячи долларов, находится на седьмом этаже девятиэтажной панельки 1984 года постройки.

Общая площадь квартиры — 37,7 «квадрата», жилая — 16,7, кухня — 7,1 квадратного метра. На полу в кухне, жилой комнате и коридоре лежит ламинат.

Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна.

Стоимость квартиры — 38 200 долларов (1013 долларов за «квадрат»).

Алтайская, 90/1, Заводской район

Малосемейка в десяти минутах ходьбы от метро «Могилевская». До «Автозаводской» четыре остановки на автобусе.

Седьмой этаж девятиэтажной панельки 1982 года постройки. 34 квадратных метра общей площади, половина из которых жилые. Кухня — 7 «квадратов». Ремонт делали в 2013 году: заменили трубы, установили окна ПВХ, поставили новые межкомнатные двери и входную металлическую дверь.

В квартире раздельный санузел. На полу в комнатах лежит линолеум. Продавец оставляет кухонный гарнитур, стол, табуретки, холодильник и стиральную машину. В общем коридоре есть отдельная комната, закрывающаяся на ключ, для хранения вещей.

Стоимость квартиры — 39 500 долларов (1168 долларов за «квадрат»).

Ротмистрова, 14, Заводской район, Шабаны

«Однушка» находится на 8 этаже девятиэтажной панельки 1975 года постройки.

Общая площадь — 34 «квадрата», жилая — 16,5. Кухня — 7,7 «квадрата». В квартире никто не живет, продают со всей техникой и мебелью, за исключением дивана. Есть утепленная застекленная лоджия с выходом из кухни.

На полах лежит ламинат, потолки натяжные, установлены стеклопакеты. Санузел в квартире раздельный.

Стоимость квартиры — 39 900 долларов (1174 долларов за «квадрат»).

Плеханова, 63, Ленинский район, Серебрянка

На пару тысяч дороже можно купить «двушку» с раздельными комнатами на Плеханова, 63. Рядом Слепянская водная система. Это пятиэтажная «брежневка» 1971 года постройки.

Квартира на пятом этаже. Дом после капитального ремонта: заменили трубы, электрику, покрытие крыши, установили счетчики. Общая площадь — 38,6 «квадрата», жилая — 23,7. Кухня — 6,2 квадратного метра.

На полах лежит линолеум. Есть застекленный балкон. Санузел в квартире раздельный.

Стоимость квартиры — 42 700 долларов (1106 долларов за «квадрат»). Продавец готов к торгу.

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