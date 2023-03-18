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Rolls-Royce построит ядерный реактор на Луне

  • 18.03.2023, 2:24
Rolls-Royce построит ядерный реактор на Луне

Космическое агентство Великобритании объявило о финансировании компании.

Космическое агентство Великобритании объявило о финансировании компании Rolls-Royce на строительство ядерного реактора на Луне. Об этом сообщает UK Space Agency в Twitter.

Реактор будет поддерживать будущую базу на спутнике Земли. Нынешние £2,9 миллиарда ($3,52 миллиарда), выделенные Космическим агентством Великобритании, дополняют £249 000 ($302 000), предоставленные в прошлом году на первоначальное исследование Rolls-Royce.

Инженеры и ученые Rolls-Royce работают над созданием ядерного микрореактора, имеющего небольшой размер и способен функционировать независимо от наличия солнечного света или местоположения. По оценкам Rolls-Royce, микрореактор отправится на Луну в 2029 году.

В прошлом месяце Космическое агентство Великобритании объявило о выделении £51 миллиона (~$61,89 миллиона) британским компаниям на создание систем связи и навигации для использования в будущих лунных миссиях. Эта инициатива является частью программы Европейского космического агентства Moonlight, предусматривающей размещение спутников вокруг Луны для обеспечения связи и безопасности будущих астронавтов и луноходов.

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