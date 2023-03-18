Rolls-Royce построит ядерный реактор на Луне 18.03.2023, 2:24

Космическое агентство Великобритании объявило о финансировании компании.

Космическое агентство Великобритании объявило о финансировании компании Rolls-Royce на строительство ядерного реактора на Луне. Об этом сообщает UK Space Agency в Twitter.

Реактор будет поддерживать будущую базу на спутнике Земли. Нынешние £2,9 миллиарда ($3,52 миллиарда), выделенные Космическим агентством Великобритании, дополняют £249 000 ($302 000), предоставленные в прошлом году на первоначальное исследование Rolls-Royce.

Инженеры и ученые Rolls-Royce работают над созданием ядерного микрореактора, имеющего небольшой размер и способен функционировать независимо от наличия солнечного света или местоположения. По оценкам Rolls-Royce, микрореактор отправится на Луну в 2029 году.

We’re backing new research by @RollsRoyce that will support future Moon missions. 🚀🌕



The funding will help develop tech that will provide power needed for humans to live and work on the Moon - from comms systems to life-support. 👩🏻‍🚀👨🏽‍🚀



👉 https://t.co/IctjqdmK5J#BSW2023 pic.twitter.com/lxb8pMfNNM — UK Space Agency (@spacegovuk) March 17, 2023

В прошлом месяце Космическое агентство Великобритании объявило о выделении £51 миллиона (~$61,89 миллиона) британским компаниям на создание систем связи и навигации для использования в будущих лунных миссиях. Эта инициатива является частью программы Европейского космического агентства Moonlight, предусматривающей размещение спутников вокруг Луны для обеспечения связи и безопасности будущих астронавтов и луноходов.

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