Президент Молдовы: Нас защищает не нейтралитет, а украинская армия 18.03.2023, 15:49

2,778

Майя Санду призвала граждан стремиться к Евросоюзу.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, нейтралитет страны является выбором граждан, от которого власть не может сейчас отказаться. При этом она признала, что на сегодняшний день Молдову фактически защищает украинская армия, а не нейтральный статус.

В то же время Санду добавила, что Молдова обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступлении в военный блок. Как пишет «Обозреватель», об этом она заявила во время обращения на телеканале Moldova1.

По словам главы государства, Молдова видит, что Россия начала агрессию, несмотря на нейтралитет Украины. Также она добавила, что в нынешней ситуации нейтралитет не защищает Молдову.

«Нейтралитет Молдовы закреплен в Конституции. Это выбор граждан, мы не можем отказаться от нейтралитета. Другое дело, что в нынешней ситуации нейтралитет нас не защищает. Сейчас нас защищает не нейтралитет, а армия Украины, которая удерживает российскую армию далеко от наших границ», – заявила Санду.

Политик похвалила Украину за сопротивление стране-агрессору РФ и призвала граждан Молдовы объединиться в поддержку стремления бывшей советской республики присоединиться к Европейскому Союзу.

Как ранее писал сайт Charter97.org, СМИ получили российский документ по дестабилизации Молдовы, который похож на «план» Москвы по инкорпорации Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».