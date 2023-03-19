Некому будет и кнопку нажать 2 Сергей Фурса

19.03.2023, 11:53

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Сергей Фурса

Симоньян это отлично понимает.

Симоньян пугает, что на страну, арестовавшую Путина согласно ордеру суда Гааги, сразу «полетит ядерная бомба».

На самом деле нет. Потому что некому будет нажать кнопку.

Ибо первая половина окружения Путина будет упорно бороться за его трон.

А вторая половина будет не менее упорно спасать свои з…цы, понимая, что с ними теперь будет.

И Симоньян отлично понимает, что она будет среди других. А потому напрягается и пугает весь мир. Пугает от страха.

И да, ситуация чисто гипотетическая. Свою з…цу Путин теперь еще меньше будет показывать из бункера. Приятно же. Путину и России снова указали на их место в этом мире. И оно точно не у окна…

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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