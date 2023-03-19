Товарищ Си едет в Москву вернуть пощечину 6 19.03.2023, 12:19

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Путину предстоит один из самых унизительных разговоров в жизни.

Политолог Владимир Пастухов рассказал о новой реальности для России, которую вынужден будет зафиксировать Путин на встрече с китайским лидером.

— Семьдесят три года назад, зимой 1950-го, состоялась историческая встреча, по-моему, единственная, между Сталиным и Мао, — пишет Владимир Пастухов. — Для обеих сторон она, помимо прочего, была церемониальной: Сталин принимал Мао, чтобы провести разговор с позиций «старшего брата», а Мао, не имея возможности более уклоняться от этой встречи, стремился сделать все возможное в тех условиях, чтобы не выглядеть на ней «младшим братом».

Это встреча, замаскированная под «бурлеск пролетарского интернационализма», была унизительной для Мао: в своем узком кругу он неоднократно выражал свое презрительное отношение к Сталину — и потому, что считал Китай страной с более древней культурной традицией, и потому, что Китай просто намного превосходил СССР по численности населения, и потому, в конце концов, что никогда не забывал обид, нанесенных Китаю имперской Россией.

Через несколько дней мы станем свидетелями исторического, я бы даже сказал — поворотного события. Визит Председателя Си в Москву будет визитом-реваншем, возвращением пощечины, которую Сталин дал Мао семьдесят три года тому назад, рассказывая ему, как надо Маркса любить.

Си едет говорить с Путиным исключительно с позиций «старшего брата», а Путину не остается ничего иного, как зафиксировать и легализовать публично статус России как «младшего партнера» Китая.

Эта встреча является новой исторической отсечкой для России, итогом всех турбо-патриотических усилий последнего десятилетия. И если Путин действительно приедет в аэропорт встречать Си, это лишь подчеркнет его никчемно-униженное положение в этом альянсе.

Российская пропаганда вывернется мехом внутрь, чтобы представить встречу Путина с Си как исторический прорыв и личный подвиг Путина. Но Путину предстоит в действительности один из самых неприятных и унизительных разговоров в его жизни. Это не с Байденом пальцы расстопыривать.

Здесь все будет очень конкретно. Си для начала обозначит, кто есть ху на данный исторический момент, а потом реализует известную формулу Бендера и потребует от Путина-Балаганова массу мелких услуг за каждый скормленный ему витамин. Перечень витаминов может быть обширен: от передачи Китаю интересующих его технологий до преференций китайским компаниям, работающим в России. В обмен Путин получит «бусы» (может быть даже какое-то оружие, хотя это вряд ли).

Во всей этой истории всплыл один очень важный цивилизационный аспект, который не был учтен, когда Кремль объявил тотальную войну Западу (частным моментом которой является агрессия против Украины). Россия как действительно суверенное государство – о чем Путин так любит говорить – может существовать только маневрируя между Западом и Востоком. Если она отвязывается от одной стороны, она тут же становится легкой добычей другой.

Начав эту войну, Путин нарушил геополитический баланс и тем самым сделал Россию практически беззащитной перед рассчитанной на десятилетия мягкой экспансией Китая.

Фиксация этой новой реальности и случится в Москве на следующей неделе.

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