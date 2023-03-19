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Фотограф из Беларуси сделала уникальные снимки охоты ястреба на скворца

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  • 19.03.2023, 12:34
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Фотограф из Беларуси сделала уникальные снимки охоты ястреба на скворца

Кадры сняты с расстояния шести метров в Дроздах.

Белорусская фотограф Инна Субботина, специализирующаяся на съемках диких птиц, сделала серию уникальных снимков охоты ястреба на скворца.

Фотографии сделаны в минских Дроздах с расстояния шесть метров. Трагедия скворца и триумф ястреба. Фотографии очень впечатляют, пишет smartpress.by.

Отметим, что птицы — один из основных видов питания для ястребов. Мелкие ястребы охотятся на птиц размером с воробья: овсянок, синиц, горихвосток. Ястребы покрупнее питаются более крупной добычей: фазанами, рябчиками, белками, зайцами и кроликами. Охотятся они в светлое время суток.

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