«Приедет бабушка после больницы — так я и вовсе не беру денег с нее!» 1 19.03.2023, 12:47

4,734

Молодой белорус ушел с завода и открыл успешный бизнес под Гродно.

Павлу Мосько было всего 23 года, когда он решил открыть свой шиномонтаж в Индуре — небольшом агрогородке под Гродно. Крупного капитала (как, впрочем, и опыта) у парня не было. Зато имелось огромное желание сменить наскучившую работу заводчанина на что-то новое, а главное, свое.

Журналисты av.by съездили в Индуру, где трудится молодой бизнесмен, и расспросили его о рабочих буднях в канун весенней «переобувки» и планах на будущее.

Агрогородок находится в 20 километрах от Гродно. Сюда журналисты прибыли в будний день, ближе к полудню. Найти единственный здесь шиномонтаж сложностей не составило:

— По главной улице, а потом сразу налево, — объяснял по телефону Павел.

Традиционный «маяк» любой шиномонтажки — колесо у дороги. Сельский бизнесмен такой маркетинговый ход тоже сделал. Мы свернули с центральной улицы сразу за магазином, как нам подсказывал Павел. Через забор от станции нас поприветствовали соседские куры. Недалеко растет дерево с размашистым гнездом, которое вот-вот примет вернувшихся на родину аистов.

Весенняя деревенская свежесть накрыла нас, едва мы вышли из автомобиля. Вокруг тишина, изредка нарушаемая шумом проезжающих машин. «Красота!» — в один голос произнесли журналисты.

Подошли к небольшому зданию. На пороге гостей встретил молодой человек в спецовке — владелец единственного местного шиномонтажа.

«Перспектив на заводе больше не видел»

Павлу недавно исполнилось 27 лет. Шинным бизнесом начал заниматься в 2019 году. До этого была учеба в университете на заочке и работа на заводе сухих смесей.

— Я трудился там с 18 лет. Потом в определенный момент понял, что перспектив на предприятии нет никаких. Ты все время зависишь от него, от зарплаты — это совсем не то, что я хотел! И тогда я решил заняться своим делом, — вспоминает собеседник. — Друг мой посоветовал открыть шиномонтаж и предложил приехать к нему в соседний город — Волковыск — на стажировку.

Молодой человек проработал там пять месяцев, постигая азы нехитрого дела у товарища. И вот, поднакопив знаний, твердо решил открыть свой шиномонтаж.

— Сначала думал обосноваться в Гродно. Ездил даже искать подходящие объекты. Но все хорошие места оказались уже заняты, да и цены на аренду были заоблачными! В общем, я решил осесть в Индуре. Тем более здесь в округе находились сельские организации, которые потенциально могли стать моими клиентами, — говорит Павел.

До этого момента шиномонтажа в агрогородке не было. Вернее, подходящее под него строение имелось, а вот профильные услуги там никто не оказывал:

— Это здание когда-то возводил какой-то шиномонтажник из Гродно для своего сына, но тот не захотел таким делом заниматься — дом и простаивал здесь. Я отыскал контакты владельца, позвонил ему. Думал сначала взять в аренду, а потом как-то сошлись на покупке.

Точной стоимости молодой бизнесмен не называет. Говорит, что дело давнее и он «не помнит».

— Бывший хозяин предложил мне приобрести СТО вместе с оснащением, но я бы не потянул его по цене. Поэтому оборудование покупал бэушное по объявлениям. На это ушло около 4 тысяч долларов. Сначала брал все самое необходимое на первое время, чтоб смог встать за станок быстрее и приступить к работе, — рассказывает Павел и перечисляет инструмент, который понадобился для быстрого старта: — Два домкрата. Один — воздушный, один — гидравлический. Станок «разуть-обуть», один балансировочный, переходники и весь расходный материал.

Свой первый рабочий день предприниматель помнит хорошо:

— Ждал его с большим нетерпением! Хоть и был всего один настоящий клиент. Заехал ко мне местный автовладелец для перебортировки колес, — парень расплывается в улыбке от воспоминаний. — Заглядывала еще пара автомобилистов, но любопытства ради — присмотреться, познакомиться.

Население Индуры — чуть больше тысячи человек. Рядом расположено несколько населенных пунктов примерно с такой же численностью, а также небольшие деревушки. Ближайшие шинники-конкуренты находятся в Гродно и Берестовице. Поэтому, как только начало работать сарафанное радио, клиенты не заставили себя ждать.

Уже спустя год после открытия Павел закупил оборудование для грузовых машин. А это значит, что теперь вся техника ближайших местных организаций обслуживается здесь, в Индуре.

— Большую часть денег на грузовой шиномонтаж пришлось одалживать, так как оборудование стоило приличных сумм. Но зато это прибавило мне новых постоянных клиентов, — говорит Павел. — Вся сельская техника теперь направляется ко мне!

Сезон весенней «переобувки» еще не начался. Местные обычно приезжают к апрелю, когда на улице устанавливается стабильный плюс, рассуждает владелец шиномонтажа. Но некоторые сельчане на зимней резине катаются даже до июня:

— У нас обычно весенний сезон растягивается. Чего не скажешь об осенне-зимнем. Там люди четко знают: до 1 декабря все машины должны быть «переобуты». И тогда едут сюда толпами. Бывает, и тридцать авто за день приходится обслужить!

Кто еще занят на местной шиномонтажке? Оказывается, Павел — единственный работник! Правда, на активный осенне-зимний сезон берет себе помощника. Ценник на смену резины установлен средний по Гродно: обслужить колеса в размере от R13 до R17 на железных дисках обойдется в 30 рублей, на литых — в 34 рубля, R18—19 — 40 рублей, R20—24 — 52 рубля.

— У меня к людям особый подход! Бывает, приедет бабушка после больницы, так я и вовсе не беру с нее ничего! Но доход имеется — на жизнь хватает, — скромно отвечает Павел на вопрос о заработке. — Здесь же постоянные траты есть. В прошлом году вот полностью обновил оборудование, расходники постоянно покупать надо. Ну и хочется, чтоб все было чисто и аккуратно, поэтому ремонт периодически хоть косметический, но приходится делать. У меня же не было капитала, чтоб вот так все сразу взять и приобрести. Поэтому вынужден постепенно докупать, доделывать.

— Работа на станции есть и вне сезона. В основном за счет организаций, которые постоянно пригоняют тракторы или МАЗы на ремонт шин: то проколы у них, то боковые порезы случаются.

Из обязательных ежемесячных трат у Паши Мосько — налоги (20%), электричество (в зимний период почти 200 рублей за счет отопления, летом — рублей 50), расходные материалы и другие незначительные выплаты (обслуживание кассового аппарата, банка и прочее).

— Расходники беру либо российские, либо японские. Вентили и самоклейку — только немецкие. Пусть они и не из дешевых, но в их качестве я уверен. А для меня важно, чтоб человек уезжал от меня довольным.

— Так сколько денег можно заработать в сезон?

— Скажу так: среднестатистическую по стране зарплату я получаю, — уклончиво говорит сельский бизнесмен. Правда, не уточняя: среднюю по данным Белстата или сведениям, полученным от своего близкого окружения из родственников, друзей или свояков. — Вот сейчас купил новое оборудование для заправки кондиционера. Так что летом буду оказывать еще и эту услугу. Брал его за 10 000 рублей!

— Здесь у вас еще и шины есть. Их тоже продаете?

— Да, но редко. Они больше для срочных случаев. Бывает, приезжает человек на шиномонтаж, а у него шишка вылезла на колесе. Все, на таком уже не поедешь! Покупает новое у меня.

— А что у вас в ассортименте?

— В основном китайские и российские модели — то, на чем ездят местные автовладельцы. На «Белшине» тоже многие катаются. Есть еще сербские Taurus, правда, немного их тут.

— А какая марка автомобиля наиболее популярна у местных жителей?

— Ко мне чаще всего приезжают на Renault Logan и Volkswagen Polo. Но в целом разных машин хватает.

Павел проводит журналистов по своему шиномонтажу. Общая площадь — шестьдесят «квадратов»: есть помещение для легковых и грузовых авто, небольшой личный кабинет. Парень не без гордости показывает свое оборудование, расходники и новые покрышки. Чувствуется, что дело свое он любит:

— В будущем открою здесь еще небольшую мастерскую — место позволяет, — мечтательно, но уверенно произносит молодой местный бизнесмен.

Чем именно планирует заняться — не говорит. Мол, приезжайте в гости через год — сами все увидите.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».