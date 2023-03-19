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Осиное гнездо гудит

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  • Александр Коваленко
  • 19.03.2023, 12:57
  • 7,556
Осиное гнездо гудит

Последняя гастроль жалкого преступника.

Сейчас будет много дискуссий на тему визита обвиняемого МУС президента России Владимира Путина во временно оккупированный Мариуполь, с версиями, что это был двойник или разбором того насколько это была наигранная постановка, но важно учесть один очень важный момент.

За 9 лет, что были оккупированы части Луганской и Донецкой области, обвиняемый МУС президент России Владимир Путин ни разу не посетил ни Донецк, ни Луганск... За те годы, когда он не был разыскиваемым и те годы, когда не смотря на санкции и деградацию России до уровня страны-изгоя у него все было неплохо.

И именно сейчас этот военный преступник, под покровом ночи, появляется в Мариуполе, чтобы показать, что? Что у него все «по плану»?

Э-э-э, нет, у военного преступника путина уже давно все не плану и если приходится идти на такой перформенс, можно только представить степень внутренней паники.

Осиное гнездо гудит. Гудит не только из-за осознания последствия ордеров МУС, выданных и тех, что еще выдадут. Гудит и по причине осознания того, что захваченные территории им не удержать и скоро придется один жест доброй воли за другим. Последняя гастроль военного преступника!

Причем гастроль жалкая. Без масштабной массовки, флагов, шариков, ликующих толп машущих с улиц и прямой трансляции ведущих федеральных телеканалов. Ничтожное зрелище последних конвульсий напуганного старого суицидника, ощущающего неизбежность.

Александр Коваленко, t.me

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